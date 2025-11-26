義大跨年亮點再升級！「超巨大煙火樹」震撼登場 999秒璀璨迎接2026

高雄跨年再添亮點。義大世界公布2026跨年煙火秀第二波亮點，一棵「超巨大煙火樹」將於義大園區大草坪上正式“綻放”，綠色巨型樹冠搭配金色樹幹與瀑布光粒，視覺震撼度突破以往，預料將成為全台跨年最吸睛的焦點。義大跨年煙火秀將於2026年1月1日凌晨施放，全長999秒，打造新年最浪漫的視覺饗宴。

↑圖說：綠冠金身的「超級巨大的煙火樹」視覺效果超震撼（圖片來源：模擬圖/義大世界提供）

義大世界跨年煙火邁入第17年，持續以創新打造專屬高雄的跨年品牌。今年除先前揭露的全台首創「藍色流星雨煙火」與「流墨幻彩煙火」外，「五彩瀑布」、「千輪小花」、「變光煙火」等多款特色煙花也將接力綻放。最新亮相的「煙火樹」更是亮點中的亮點，以高空炸裂的綠色樹冠象徵新生，熾金枝幹與金色光瀑則寓意繁盛祝福，預告迎接2026的璀璨篇章。

↑圖說：義大世界跨年煙火秀邁入第17年，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火。（圖片來源：模擬圖/義大世界提供） 煙火施放地點依舊選在購物廣場後方大草坪，開闊地形讓360度視野無死角。今年更增加高空煙火比例，整場煙火從頭到尾不間斷，結尾將由金星錦冠、單排錦冠瀑布與高空黃金瀑布合奏華麗終章，在蜂鳴與金絲瀑影交織中迎向新年。

觀賞地點方面，義守大學可一覽全景視野；義大皇家酒店與天悅飯店則推出星光宵夜場，提供煙火＋美食雙重享受；想體驗最刺激的「煙火搖滾區」，可選擇「摩天輪VIP跨年派對」，搭乘海拔215公尺高空包廂，近距離直擊煙火，套票限時販售至12月10日。

↑圖說：義大世界邀請民眾前來參加跨年煙火秀，推出種種優惠活動。（圖片來源：義大世界提供）

此外，義大遊樂世界跨年當天將延長營業至晚間8點，推出「義大跨年星光趴」，夜間入場票350元即可暢玩熱門設施，並有遊行、見面會與演出活動，還能抽萬元大獎。先在樂園暖身，再迎接震撼煙火，義大世界預告將陪伴遊客嗨翻跨年夜，迎接璀璨2026。

