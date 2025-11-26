義大跨年煙火秀第2波亮點 將種出超巨大煙火樹

（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）「2026義大世界跨年煙火秀」將於2026年1月1日凌晨0時施放999秒煙火，今天公布第2波亮點，就是在義大世界種出一棵「超巨大煙火樹」，綠冠金身視覺效果令人震撼，也呈現新年新希望。

「2026義大世界跨年煙火秀」，除了此前已公布的「藍色流星雨煙火」，今天再發布新聞稿公布第2波亮點，就是將在義大世界種出一棵「超級巨大的煙火樹」。

義大世界表示，「超級巨大的煙火樹」將在高空炸裂出巨型綠色樹冠，主樹幹與分枝則由熾金火花構成，搭配數以千計金色光粒垂落，形成輝煌光瀑，充滿活力與希望，也藉此祝福國人新年昌盛與繁榮。

義大世界指出，2026跨年煙火的施放地點與往年一樣，於購物廣場後方大草皮施放煙火；此次更增加高空煙火部分，滿足全區觀眾視野，結尾還會施放金星錦冠，低空的單排錦冠瀑布煙火搭配高空黃金瀑布煙火，如金絲萬縷般美麗。

觀賞義大世界跨年煙火，除了可至義守大學觀看，也可預訂義大皇家酒店、義大天悅飯店星光宵夜場，或是「摩天輪VIP跨年派對」，感受高空觀看煙火震撼。

義大世界表示，摩天輪6人包廂，包含6張樂園全票，還有樂園與Outlet mall商品抵用券，6人套票新台幣7520元，在義大世界網路商城獨家販售；「摩天輪VIP跨年派對」還有雙人平台觀賞套票，均限時開賣至12月10日。

此外，義大遊樂世界12月31日將延長營業至晚間8時，「義大跨年星光趴」當天下午4時30分後入場，售價350元，除了熱門設施夜間暢玩，還有歡樂遊行、波力見面會、YOYO家族熱力開唱等活動，還有機會抽萬元大獎。（編輯：陳仁華）1141126