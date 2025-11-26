義大跨年第二波亮點搶先看！「超巨大煙火樹」首度曝光 全台瘋傳中

▲義大跨年煙火秀升級！「巨型煙火樹＋藍色星河」組合霸氣亮相。

超巨大「煙火樹」震撼登場 999秒極致視覺秀迎接2026

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】即將邁入12月，高雄最具代表性的跨年盛事「2026義大世界跨年煙火秀」再次帶來驚喜。活動將於2026年1月1日凌晨0點施放全長999秒的煙火，今年以創新工法打造多項全台獨家的主題煙火；繼首波主打「藍色流星雨煙火」後，今（26）日再公布第二波亮點在大草坪上「種出一棵超巨大的煙火樹」，綠冠金身的震撼視覺特效，預料將再次掀起全台話題。

▲999秒極致浪漫！義大跨年種出「巨型煙火樹」 網友：今年一定要衝！

用煙火種出一棵樹 象徵新年希望綻放

義大世界跨年煙火邁入第17年，持續以創意與技術樹立跨年煙火的新標準。今年煙火設計兼具震撼度與藝術性，除了獨家推出「藍色流星雨煙火」、「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「變光煙火」等多款特色煙花，本次更以「煙火樹」作為亮點。

巨型煙火樹將在高空綻放出如樹冠般的翠綠圓弧，主幹與分枝則由璀璨金色火花構成，並以千點金色光粒向下垂落，形成壯麗的光瀑意象，象徵新年蓬勃與繁榮。主辦單位強調，今年的999秒煙火將從頭到尾毫無冷場，結尾再以金星錦冠與蜂鳴火陣組成黃金瀑布，營造最華麗的跨年最終章。

增加高空煙火覆蓋 全區視野全面升級

煙火施放地點位於義大世界購物廣場後方大草坪，場域地形開闊，向來是欣賞煙火的最佳場域。今年特別增加高空煙火比例，讓全區觀眾都能獲得完整視野，更適合各點同步欣賞，更添震撼。

摩天輪VIP派對、星光宵夜場 打造跨年限定體驗

想近距離欣賞煙火，民眾可選擇多種觀賞方式：義大皇家酒店、義大天悅飯店—星光宵夜場：美食加煙火一次享受。

摩天輪 VIP 跨年派對：晚間22:00於摩天輪平台享受音樂演出，跨年倒數則升至海拔215公尺，在包廂內以最奢華角度迎接絢爛煙火。6人包廂套票含樂園全票與多項抵用券，限時販售至12/10。

主辦單位提醒，摩天輪派對與雙人平台套票均採限時限量，欲購從速。

樂園延長營業、星光趴陪你嗨翻跨年夜

義大遊樂世界12月31日延長營業至20:00，當日16:30後入場享星光價350元。現場安排遊行、波力見面會、YOYO家族演出等活動，還可參加萬元好禮抽獎。民眾可先在樂園玩樂暖身，再前往欣賞壯麗煙火，以最熱情方式迎接2026年。更多跨年資訊請至義大世界跨年官網查詢。（圖╱義大世界提供）