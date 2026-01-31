義大遊樂世界全新沉浸式設施來了! 春節檔期迎62萬人次

義大遊樂世界。資料兆



義大遊樂世界正式啟斥資 7,000 萬元打造的全新沉浸式設施《魔幻空間》，義大開發總經理王香完指出，去年1至11月義大遊樂世界入園逾453萬人次，勇奪全台最受歡迎遊樂園之冠，在新設施嚐鮮效應帶動下，再整合周邊購物與飯店資源，銜接農曆春節與寒假旅遊旺季，預估將吸引逾 62萬人次遊客。

王香完指出，疫情後旅遊市場快速回溫，遊客對於「體驗型內容」與「科技感受」的期待也同步提升，因此義大遊樂世界在既有大型機械設施之外，積極投入新型態沉浸式內容開發。

廣告 廣告

《魔幻空間》以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，導入即時運算的虛擬引擎技術，結合電影級視覺、環繞音效與多感官回饋，將傳統遊樂園「搭乘遊具」的體驗，轉化為「參與故事」的沉浸式旅程。此類型的沉浸式互動體驗，目前於國內遊樂園中仍屬少見，也成為義大遊樂世界在內容創新上的重要布局。

王香完表示，台灣遊樂園產業歷經數十年發展，已從早期以設施數量與刺激度為主要競爭條件，逐步轉向重視主題敘事、沉浸式體驗與整合式旅遊的發展方向，透過故事敘事、場景設計與沉浸式體驗，讓遊客從傳統「搭乘遊具」轉為「走入體驗」，強化重遊誘因，也展現義大持續更新內容、提升整體體驗層次的策略。

王香完認為，未來遊樂園產業發展關鍵，不僅在於吸引首次造訪，更在於是否能持續更新內容、優化軟硬體設施，與時俱進導入AI科技應用與沉浸式體驗技術，目前義大遊樂世界逐步更新，如AI智慧客服、AI升級設施，以及結合視覺、聽覺、動態與環境效果5D體驗，透過科技與內容的整合，提升整體體驗層次，提供真正能觸動人心的感受，進而創造回訪動機，同時降低季節性與天候因素影響。

更多太報報導

輝達新總部不只北士科、第二總部有譜? 黃仁勳透露有機會、有可能

微軟重跌、輝達尾牙登場! 台指期夜盤大跌331點權值股恐承壓

台美關稅15%不疊加 黃仁勳直言太棒了！台積電扮演要角、肯定台灣對美戰略價值