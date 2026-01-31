義大遊樂世界《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》啟用 「三神試煉」主題節迎春

義大遊樂世界《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》啟用，預估可吸引約62萬人次入園。 （義大遊樂世界提供）

記者王正平／高雄報導

義大遊樂世界《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》啟用，正式啟動園區農曆春節與寒假主檔期活動；義大開發總經理王香完並宣布，以希臘神話IP為核心的造節企劃「亞特蘭提斯的三神試煉」將於春節期間登場，結合全新沉浸式互動劇場《魔幻空間》、園區希臘主題場景與馬年限定優惠，打造橫跨娛樂、體驗與話題性的春節遊園亮點，預估可吸引約62萬人次入園。

《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》自2025年12月31日試營運以來，已累積高度關注與討論熱度。該設施斥資新台幣7,000萬元打造，是全台首座於遊樂園常設設施中，導入5D CAVE技術的沉浸式互動遊樂劇場，透過270-360度環繞式視覺、多面投影與多感官效果，為園區內容型設施奠定重要基礎，成為今年春節檔期活動的重要體驗核心。

理王香完表示，隨著旅遊娛樂市場轉變，遊客不再僅追求刺激或體力型設施，而是期待能夠「走進故事、參與其中」的沉浸體驗。《魔幻空間》的規劃，正是園區在既有親子客群基礎上，進一步拓展至情侶、年輕族群與全齡旅客的重要布局，讓遊樂園成為不同年齡層都能享受的情境式娛樂場域。

王香完指出，《魔幻空間》啟用不僅是新設施登場，更象徵園區內容升級的重要里程碑，也為農曆春節與寒假檔期提供完整的故事世界觀與互動舞台。今年檔期重頭戲「亞特蘭提斯的三神試煉」，以希臘神話為主軸，串聯園區場景與任務設計，邀請遊客從「觀看」轉為「參與」，讓春節出遊體驗更具深度。