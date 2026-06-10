義大遊樂設施異常！遊客卡高空1多分鐘 園方緊急發聲
生活中心／賴俊佑報導
義大遊樂世界今(10)日上午發生設施運作異常！民眾搭乘「極限挑戰」在最高點卡住長達1多分鐘，最後園方讓設施用滑行的方式讓民眾回到地面，對此，義大遊樂世界表示，因天候影響造成設備偵測異常，該事件無人受傷，已進行保養與檢測。
有遊客在Threads發文表示，今日上午搭乘義大遊樂世界「極限挑戰」，沒想到上升到最高點竟停住，在高空卡住長達1多分鐘，最後慢慢滑行回到地面。
對此，義大遊樂世界發聲明指出，設施於運行期間，因現場天候影響，軌道及車體接觸面較為濕滑，造成設備偵測異常後，立即啟動原廠設計之安全保護機制，暫停運轉，以確保遊客安全。
義大表示，園區依照標準作業程序進行處置，由專業技術人員執行設備復歸及遊客疏散作業，全程約5至6分鐘完成。後續再進行設備安全檢查與系統確認，確認各項功能正常後始恢復營運。
本次事件無人受傷，所有遊客均平安返回月台。經檢查確認設備運作正常，且現場天候已趨穩定，設施已恢復正常營運。截至目前為止，未再發生任何異常情形。
義大表示，園區始終將遊客安全列為最高原則，所有遊樂設施均依規定執行日常檢查、保養及安全管理作業。今日下午亦將依既定程序進行設備保養與檢測，持續確保遊客遊玩安全。
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