義大醫療再創佳績 榮獲六項品質認證

義大醫療體系再創佳績！二○二五年度共榮獲六項醫策會品質認證，包括五項疾病照護品質（DSC）認證與健康檢查品質認證，截至目前，累計通過十一項品質認證，展現南臺灣醫療團隊以病人為中心、持續精進的卓越實力與人文關懷。(見圖)

義大醫療今(廿三)日說明，義大醫院通過腎臟病、關節置換、慢性阻塞性肺病與頭頸癌等四項疾病照護品質認證，其中更是連續多次獲得肯定；義大癌治療醫院乳癌照護團隊首次通過認證；而義大醫院健康管理中心則再度取得健康檢查品質認證，展現義大醫療在臨床照護與預防醫學的卓越成果。

腎臟病照護團隊以「腎臟病別怕，我們義起挺你」為信念，整合醫師、護理、營養與心理支援，提供從預防到末期腎臟病的全人照護，多年來屢獲國內外認可，包括國家品質標章（SNQ）與JCI-CCPC國際認證，今年再度通過醫策會審查，展現國際級腎臟照護實力。

頭頸癌團隊秉持「責任永續，全人關懷」，整合整形外科、放射腫瘤科、口腔外科及腫瘤個案管理等跨專業合作，透過臨床研究導入精準醫療，讓病人獲得更完善的照護服務。

關節置換團隊以「關關相互，全人照護」為宗旨，導入加速康復（ERAS）模式與AI復健APP，從術前評估、術後復健到長期追蹤，提供病人完整照護流程，第三度通過認證。

慢性阻塞性肺病（COPD）團隊以「創新照護 持續進步」為核心，結合十三職類專業推動標準化照護與居家肺復原服務，並納入安寧療護並加強後期照護，第三度獲認證肯定。

乳癌照護團隊以「乳妳所願，讓每一個希望綻放」為理念，首次通過認證；該團隊建立多專科整合模式，導入基因檢測與臨床試驗，並以微創超顯微淋巴管靜脈吻合術改善術後淋巴水腫，讓病人重拾自信與希望。

健康管理中心再次獲得認證肯定，從預防出發守護健康，義大醫院健康管理中心以飯店式空間打造舒適私密的檢查環境，配置3T MRI、640切CT、心臟超音波等高端設備，由各專科團隊提供高效率健檢服務，九成以上報告可於當日完成並由醫師親自說明。中心並提供一對一營養諮詢、基因檢測與功能醫學評估，強調「一日健檢，365天服務」，從預防醫學出發，陪伴民眾落實健康生活。

義大醫療財團法人決策委員會主任委員暨義大醫院院長杜元坤教授強調，六項品質認證是全體醫療團隊共同努力的成果，象徵義大在臨床實證、品質提升與病人安全三大面向的堅持與用心。未來義大醫療將持續以「品質、卓越、創新」為核心，發揮團隊力量，用專業與溫度守護每一位病人的健康。