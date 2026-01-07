義大醫療啟動《病人自主義同響應》 為醫療旅程預先定航

《病人自主權利法》上路邁入第七年，義大醫療於今(七)日盛大舉辦「病人自主義同響應~為我的醫療旅程設定航線」系列活動，透過講座、故事劇場與跨專業團隊同行，邀請民眾一起思考：當人生航程走到重要轉彎處，我們是否已為自己畫好最安心的路線？(見圖)

該活動由義大醫院內科副院長洪士元醫師擔任開場嘉賓，洪副院長表示，病人自主權利法的核心精神，在於尊重每個人誠實表達醫療意願的權利，讓醫療回歸以人為本，不再受無效醫療所束縛，走向更具尊嚴的生命終章；他期盼，透過跨團隊的共同響應，讓民眾更勇於為自己做出醫療選擇，提前完成預立醫療決定，讓「善終」成為可以被準備、被理解的選項。

預立醫療照護諮商(ACP) 醫療照護團隊成員齊聚舞臺，攜手完成象徵性的「點亮儀式」，代表每一次意願的釐清、每一份文件的完成，都是為自己與家人點亮生命自主的燈塔，引領醫療旅程不再迷航。

當日活動邀請平安基金會及高雄市方舟就業服務協會以戲劇形式帶來感動人心的演出，透過「你我都可以，大家更幸福」與「我們與日常的距離」兩大主題，傳達「不歧視、可自主」的生命價值。演出以幽默又深刻的方式呈現身心障礙者同樣擁有決定醫療與人生的權利，現場笑聲與掌聲不斷，也讓生命自主的理念自然走進人心。

義大醫院社區醫學科賴主任則以「心願定航，旅程不迷路」為題分享臨床觀察，從失智症議題談起，提醒民眾提早思考未來的醫療選擇，不只是為自己負責，更是送給家人最深的體貼與安心；他強調，無論是在健康時的未雨綢繆，或面對疾病的當下，只要是自主意願，都可透過預立醫療決定，事先規劃照護方向，讓尊嚴不被遺漏。

活動現場同步有多元衛教攤位，結合器官捐贈、安寧緩和醫療、病人自主權利法、記憶守護站及身心障礙整合醫療，以闖關遊戲方式寓教於樂，吸引民眾踴躍參與；義大醫療體系各院區亦同步響應，辦理相關諮商與宣導活動，串聯成一場跨院區、跨專業、跨族群的「生命自主盛典」。

義大醫療洪士元副院長強調，未來將持續推動病人自主精神，陪伴民眾以勇氣與智慧，為人生最後一哩路預留尊嚴與圓滿，讓善終成為一條被理解、也走得到的生命航線。