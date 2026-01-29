義大醫療攜手美國ACGME 接軌國際醫學教育

義大醫療財團法人義大醫院今(廿九)日宣布，已與全球具指標性的畢業後醫學教育認證機構-美國畢業後醫學教育評鑑委員會（Accreditation Council for Graduate Medical Education, ACGME）完成合作協議簽署，象徵院內醫學教育與住院醫師訓練制度全面朝國際標準接軌，為台灣醫學教育邁向國際化立下重要里程碑。(見圖)

義大醫療財團法人決策委員會主任委員暨義大醫院院長杜元坤教授表示，醫療品質的核心在於人才培育，而醫學教育必須與世界同步，才能回應快速變動的醫療需求；這次與ACGME建立合作關係，不僅是制度上的接軌，更代表義大醫療以國際標準全面檢視並精進教學體系，為培育具備專業能力、國際視野與人文素養的下一世代醫師，奠定更穩固的基礎。

為深化合作內涵並促進國際交流，義大醫院同步規劃為期三日的系列學術活動，特別邀請ACGME資深副總裁Laura Edgar博士來台，於今至卅日舉辦「師資培育工作坊」，分享臨床評量技巧、教學回饋策略與師資發展實務，並於一月卅一日接續舉辦國際研討會「From Globalization to Glocalization: Current Trends in Medical Education and Educational Research for Adapting International Standards to Local Needs」，邀集國內醫學教育專家學者交流討論，將國際醫學教育最新趨勢導入臨床教學現場，實踐「全球視野、在地落實」的教育理念。

因應全球醫學教育逐步轉向以「勝任能力」為核心的能力導向醫學教育（CBME），義大醫療近年積極導入ACGME所建構的六大核心能力、里程碑（Milestones）與可信賴專業活動（EPAs）架構，透過更系統化且一致的評量與回饋機制，強化受訓醫師臨床能力與病人照護品質。

義大醫院醫學教育副院長楊生湳教授指出，透過ACGME架構與工具，可使訓練成效更具體可評量，並協助臨床教師建立一致且有效的回饋模式，讓醫師培育過程更透明、可追蹤。

義大醫院強調，未來將持續以「全球視野、在地實踐」為核心，透過國際合作與制度深化，打造具韌性與前瞻性的醫學教育體系，培育更多符合國際趨勢、回應社會需求的優秀醫療人才，為提升醫療品質與守護全民健康奠定堅實基礎。