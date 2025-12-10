義大醫療攜手育田基金會 拼貼畫展進駐癌治療醫院

為鼓勵罹癌家庭「從創傷到創作」，義大癌治療醫院與財團法人育田社會福利慈善事業基金會於即日起至十二月卅一日，在義大癌治療醫院一、二樓走廊舉辦「癌友與陪伴者拼貼畫展」，每一幅拼貼畫，都是創作者將生命中經歷的各種「碎片」，無論是治療的痛苦、家人的支持，還是對未來的盼望，透過剪裁、組合與黏貼，重新建構成完整而有意義的生命圖景。這次展覽集結了獲獎作品，將癌友與陪伴者在抗癌旅程中的故事、勇氣與韌性，化為一幅幅充滿溫度的拼貼畫，該展覽將醫院空間轉化為療癒藝廊，期盼透過藝術的力量，為來往的病友、家屬及醫護人員帶來心靈支持與溫暖。(見圖)

主辦單位今(十)日說明，在這次展出的作品中，金牌獎《可愛的DAY DAY！》最是觸動人心。創作者林玉惠女士雖僅使用單純的紙類媒材，卻以大膽的滿版構圖，呈現愛犬栩栩如生的神態。評審一致讚賞，該作品就像是進入創作者的眼睛，就算沒有見過DAY DAY，也能感受到那份最直接真誠的療癒力。另一幅銀牌獎《我要活下去》，則藉由細膩的布料選擇與前景、中景、背景的精心佈局，強烈傳達出創作者用盡全力、永不放棄的堅定信念，讓觀者感受到生命強大的韌性與對生的渴望。這些真摯的故事，為在院內接受治療的病友帶來最直接的同理與鼓舞。

對於義大醫療的醫護團隊而言，這次展覽更具有特別意義。癌友在長期治療過程中，面對的不僅是身體的病痛，更多是心理上的焦慮與無助感，拼貼畫這類創作方式，提供了一個安全且溫和的情感出口。義大癌治療醫院饒坤銘副院長表示，我們看到這些作品時，更理解了病友在治療之外的掙扎與堅強，藝術的進駐，能有效緩解候診區的沉重氛圍，讓病友和家屬在疲憊等待之餘，能藉由欣賞同伴的作品獲得鼓舞，體會到他們「並不孤單」，這不僅是對病友的支持，也成為醫護人員在繁忙工作中，看見生命溫柔力量的時刻。

將藝文活動帶入醫療環境，也將「共好」的精神帶入醫院，讓藝術不再遙遠，而是成為最直接的心靈處方；義大癌治療醫院這次展覽充分展現了醫療專業與社會公益的完美結合，育田基金會衷心感謝支持與空間提供，讓藝術的火光能夠照亮抗癌的路途。

誠摯邀請所有民眾、病友家庭及醫護同仁，親臨展區，用眼睛與心靈感受這份勇氣與希望，歡迎在院期間駐足觀賞，一同見證生命從碎片到完整的療癒歷程。