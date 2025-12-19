義大醫療2025論壇匯聚南臺灣實力 攜手邁向國際舞臺

「二○二五高雄市國際醫療推動經驗分享討論會」今（十九）日於義大醫院舉行，由高市府衛生局與義大醫療財團法人義大醫院共同主辦，集結高雄主要醫療院所、產官學界與國際醫療實務專家，共同交流南臺灣在國際醫療佈局上的成果與未來策略；現場出席踴躍，展現高雄在國際醫療發展上形成的高度共識與共同推動力。(見圖)

該會議由義大醫院杜元坤院長率先致詞，杜院長表示，高雄具備成為亞太重要國際醫療基地的優勢，包括卓越的醫療品質、完整的醫療量能及高度友善的城市環境。義大醫療長期投入國際義診、跨國轉診與醫療技術合作，逐步以「點連線、線成面」的策略提升高雄於國際醫療版圖的能見度；「我們以義診走進世界，用技術走出深度」，南臺灣不僅能提供高品質醫療，更能成為輸出醫療價值的城市。

衛生局翁秀琴簡任技正指出，該論壇主要希望整合高雄各醫療院所能量，打造兼具「醫療、觀光、科技」的城市品牌，並透過跨院協作與國際鏈結，使高雄在國際醫療市場中具備更強辨識度；她期盼藉由這次交流，推動高雄市醫療資源更具整體性與策略性，進一步形塑高雄成為南臺灣國際醫療核心基地。

該論壇議程緊湊多元，兼具深度與實務性，義大醫療鄭副主任委員以「國際義診永續經營」揭開序幕，分享於東南亞推動training the trainers培育種子教師的成果，凸顯高雄醫療在公益與專業培育的雙重貢獻；接續由高醫關皚麗教授分享集結多家醫療機構前往海外義診的經驗，展現南臺灣長期累積的國際能量以及醫療外交的努力；高醫張鈺堂主任則解析醫療援外與國家政策的連結；長庚鄭任祐醫師分享南臺灣質子治療吸引國際病患的經驗，而高禾楊宗龍院長提出「Kaohsiunology」模式，展現高雄打造健康新引擎的國際願景。

義大醫院國際醫療部王部長在「立足高雄、放眼國際」專題中提到，義大持續與日本及東協國家開展學術合作，其中曾邀請日本大阪國立癌症中心石原立教授來院交流早期癌症內視鏡治療技術，進而促成日本患者來台接受治療，此舉不僅展現臺灣醫療技術受到國際高度信任，也深化台日醫療合作。

論壇最後的綜合討論由各院所針對跨國病患服務流程、智慧醫療運用、國際保險及轉診機制等議題交換意見。

該論壇圓滿落幕，不僅呈現南臺灣醫療機構在國際醫療領域的堅實能量，也為高雄邁向全球醫療城市奠定更穩固的基礎；義大醫療將持續與各界攜手合作，推動高雄在國際舞臺展現更耀眼的醫療實力。