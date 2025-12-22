義大醫療6項品質認證齊發 光芒照耀南台灣健康

▲病人至上、全人照護，義大醫療2025榮獲六項品質肯定。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】義大醫療體系再創佳績！2025年度共榮獲六項醫策會品質認證，包括五項疾病照護品質（DSC）認證與健康檢查品質認證，截至目前，累計通過十一項品質認證，展現南臺灣醫療團隊以病人為中心、持續精進的卓越實力與人文關懷。

義大醫院通過腎臟病、關節置換、慢性阻塞性肺病（COPD）與頭頸癌四項疾病照護品質認證，其中多項連續獲肯定；乳癌照護團隊首次通過認證；健康管理中心則再度取得健康檢查品質認證，彰顯臨床照護與預防醫學的全面成果。

廣告 廣告

腎臟病團隊以「腎臟病別怕，我們義起挺你」為信念，整合醫師、護理、營養與心理支援，提供從預防到末期的全人照護，並持續獲得國內外認可。頭頸癌團隊秉持「責任永續，全人關懷」，跨科整合精準醫療，提升病人照護品質。

關節置換團隊導入加速康復（ERAS）模式與AI復健APP，提供術前評估、術後復健到長期追蹤的完整照護流程；COPD團隊則結合十三職類專業，推動標準化照護及居家肺復原服務，納入安寧療護與後期追蹤。乳癌團隊以多專科整合模式，導入基因檢測與臨床試驗，並以微創手術改善術後淋巴水腫，幫助病人重拾自信。

健康管理中心以舒適私密的飯店式空間，搭配3T MRI、640切CT、心臟超音波等高端設備，由專科團隊提供高效率健檢服務，九成以上報告當日完成並由醫師親自說明，並提供一對一營養諮詢、基因檢測及功能醫學評估，落實「一日健檢，365天服務」。

義大醫療財團法人決策委員會主任委員暨義大醫院院長杜元坤教授表示，六項品質認證是全體醫療團隊共同努力的成果，象徵在臨床實證、品質提升與病人安全的堅持。未來，義大醫療將持續以「品質、卓越、創新」為核心，用專業與溫度守護每一位病人的健康。（圖╱義大醫院提供）