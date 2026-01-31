義大醫院啟動ESG藍圖 永續報告書開啟醫療發展新篇章

面對極端氣候衝擊與全球永續發展趨勢，醫療機構除肩負守護民眾健康的核心使命，也需參與環境、社會與治理（ESG）所帶來的多元挑戰，義大醫院特舉辦「永續報告書啟始會議」，正式啟動ESG永續發展計畫，宣示以制度化、系統化方式推動永續行動，深化醫療專業與社會責任的長期承諾。(見圖)

義大醫院今(卅一)日說明，該會議由林俊農執行副院長主持，邀集專業顧問團隊及院內永續發展委員會成員共同與會，針對永續報告書的架構規劃、揭露準則及後續推動策略進行說明與交流，為後續建置工作奠定共識基礎。

廣告 廣告

義大醫療財團法人決策委員會主任委員暨義大醫院院長杜元坤教授表示，醫院作為公共健康體系的重要支柱，永續經營不僅是對環境的責任，更是對病人、醫護人員及社會的長期承諾；義大醫院將全面盤點既有作為，透過制度化管理與跨單位整合，穩健推動ESG相關行動，持續提升醫療服務品質與組織運作效能。

林俊農執行副院長指出，永續發展已成為現代醫療機構不可或缺的重要課題，透過永續報告書的建置，可系統性檢視醫院在環境、社會與組織運作等面向的實際成果，同時凝聚內部共識，作為未來策略規劃與持續精進的重要依據。

義大醫院近年在醫療品質與永續發展上持續累積成果，二○二五年通過醫院評鑑暨教學醫院評鑑，正式升格為醫學中心，並多次通過JCI國際醫院及學術醫學中心評鑑；同時入列「2025 TOP5000大型企業排名」醫療保健服務業第十一名，展現穩健的醫療經營實力。在醫學教育方面，亦成為美國畢業後醫學教育認證委員會（ACGME）在臺七家合作醫院之一，持續深化國際醫學教育與人才培育能量。

會議中，與會成員聚焦環境（E）、社會（S）與治理（G）三大面向，盤點能源管理與節能減碳作為、病人安全與照護品質、員工友善職場、社區及偏鄉醫療服務，以及組織制度與資訊透明等議題；專業顧問並介紹TCFD、GRI、SASB等國際永續揭露準則，協助醫院對齊國際趨勢，作為後續永續報告書建置的重要依循。

義大醫院強調，這次啟始會議為永續報告書推動的重要起點，未來將逐步揭露年度永續績效與行動成果，持續推進環境保護、社會公益與組織健全發展，朝向二○五○年淨零碳排目標邁進，展現對病人、員工與社會的長期承諾，為醫療體系的永續發展奠定穩固基礎。