義大醫院爆肉毒盜賣案！她牟利22萬遭判刑 衛生局：非醫師施打恐受刑責

義大大昌醫院院內肉毒桿菌遭盜賣34瓶，曹姓女醫療技術員任職期間私下販售牟利22萬餘元，遭判刑。圖為醫美手術示意圖。Pexels



義大大昌醫院院內肉毒桿菌遭盜賣34瓶，曹姓女醫療技術員任職期間私下販售牟利22萬餘元，高雄地方法院依業務侵占罪判刑2年、緩刑3年。高市府衛生局提醒，肉毒桿菌為處方用藥，非醫師施打違《醫師法》，可處6個月至5年徒刑及30萬至150萬元罰金，民眾務必至合法醫療院所施打。

判決指出，曹女任職於義大大昌醫院國際美容醫學中心，負責肉毒桿菌的保管、領取與盤點。自2022年10月起，因父親醫藥費及個人貸款壓力，曹女接受前同事提議，陸續將院內肉毒桿菌偷出，以市價約8折私下販售牟利。

直到2024年院方清點庫存時發現短少，報警後才揭發曹女監守自盜事實，法院審理期間，曹女坦承犯行，並在開庭時攜帶現金出示賠償意願，但院方律師指出其嚴重背叛醫院信任，拒絕和解。

法官考量曹女雖未獲院方原諒，但已提出以販售所得約3至4倍的金額賠償，並先行提存30萬元，顯示悔意及承擔法律責任，且其無前科紀錄，因此判處有期徒刑2年，宣告緩刑3年，須向公庫支付10萬元，並完成2場法治教育課程。

高市府衛生局提醒，肉毒桿菌非一般保養品，施打需由具醫師資格專業評估，切勿透過非法管道取得或施打，否則可能造成健康風險。非醫師私下施打違反《醫師法》第28條，可處6個月至5年有期徒刑，並併科30萬至150萬元罰金。

