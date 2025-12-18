義大999秒跨年煙火迎2026 三階段交管上路、免費接駁助疏運

迎接2026年到來，義大世界將於12月31日舉辦「紫耀義大 義享奔騰」跨年活動，重頭戲為全台最長、長達999秒的大型跨年煙火秀。主辦單位表示，今年煙火設計全面升級，除全台首創的「藍色流星雨煙火」，營造宛如宇宙星河的夢幻場景外，還有全台獨家的「超巨大煙火樹」、以及「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等多款特色煙花，透過層次分明的視覺編排，打造零冷場的浪漫花火盛典，與現場觀眾一同倒數迎新年。

↑圖說：義大世界跨年-客運接駁交通資訊（圖片來源：義大世界提供）

因應跨年夜湧入的龐大人潮，義大世界規劃周邊道路三階段交通管制措施。園方指出，第一階段為進場管制，預計12月31日晚間8點起實施汽車管制、晚間11點起管制機車，實際時間將依停車場使用狀況彈性調整；活動結束後則進入第二、第三階段散場管制，將優先開放機車與客運接駁車離場，汽車則於2026年1月1日凌晨1點15分後開放離場，並依停車位置分流至不同指定動線，呼籲駕駛人配合交通指揮、減速慢行。

↑圖說：義大世界跨年-進場管制交通資訊（圖片來源：義大世界提供）

為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，義大世界也貼心規劃免費接駁服務。12月31日下午6點至晚間11點，於仁武水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車直達義大世界，並於仁武高中校內設置免費臨時停車場。跨年散場時，民眾可於義守大學旁戶外第一停車場搭乘免費接駁車返回仁武接駁點，義大客運也將加開前往高鐵左營站的班次，方便轉乘捷運返家，末班車預計至凌晨1點30分，並視現場人潮機動調整。

↑圖說：義大世界跨年-停車散場交管資訊（圖片來源：義大世界提供）

義大世界也推薦民眾直接留宿園區，輕鬆享受跨年假期。義大皇家酒店與義大天悅飯店推出多元住房專案，其中皇家酒店低樓層煙火房，每人4,222元起，即可在房內欣賞璀璨煙火。此外，義大遊樂世界跨年夜也推出「星光趴」，營業至晚間8點，民眾透過網路商城預購雙人票僅需500元，即可暢玩樂園、欣賞表演並參加抽獎活動，提前感受跨年熱鬧氣氛。詳細交通與活動資訊，可至義大世界跨年官網查詢。

