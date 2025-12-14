義大AI教育全方位布局 培育未來新人才

記者鍾和風/高雄報導

在 AI 驅動產業轉型的時代，義守大學以扎實的管理教育、宏觀的國際視野與前瞻的科技布局，持續為國家培育具競爭力的新世代人才。由數位發展部數位產業署主辦的「產業學研解題-AI 學研解題實務練功房」競賽於11月26日舉行，吸引全台 78 支大專校院隊伍角逐，經過多階段嚴格評選，僅有 30 隊晉級決賽。義守大學「哈夫克」團隊在激烈競爭中展現卓越的跨域整合與實務解題能力，脫穎而出並奪下新台幣三萬元獎金，再為義大在 AI 教育與實務應用領域添上亮眼成果。

義守大學「哈夫克」勇奪數發部全國 AI 解題競賽獎-得獎學生。(圖/義守大學提供)

本次獲獎的團隊「哈夫克」由會計學系謝名家教授指導，成員包括會計學系吳亭葦、國際商務學系劉明坤及代渤睿三位同學。團隊以作品《智慧市場趨勢預測：電商零售業 AI 解決方案》切入電商產業最核心也最具挑戰的痛點-如何在高速變動的市場中，做出更精準的選品判斷與庫存決策。學生運用網路爬蟲、自然語言處理、時序預測模型與互動式視覺化介面，打造出一套能在一個工作日內完成完整市場分析的一站式智慧平台，將原需 3 至 5 天的決策流程大幅縮短，同時有效提升預測準確度。這項可直接落地的解決方案獲得評審團一致肯定，也再次展現義守大學學生面對真實產業挑戰時的 AI 實務解題能力。

義守大學「哈夫克」勇奪數發部全國 AI 解題競賽獎-提報說明。(圖/義守大學提供)

義守大學長期深耕管理教育，早在2016 年便創下全球首例-管理學院、國際學院與觀光餐旅學院同年同時通過 AACSB 國際商管認證，不僅展現義大在商管教育上的國際化水準，更奠定其培育跨國人才的堅實基礎。面對 AI 科技教育浪潮，義大也展現前瞻部署，自 2018 年起積極建置 AI 相關課程、跨域學習平台與實務導向專案，逐步形成系統化的智慧教育架構。自 2021 年開始，學校率先為全校大一新生開設必修課程「智慧科技密碼」，由陳啟彰、洪湘欽、廖冠雄與葉建寧四位教授共同編寫同名專書，帶領學生從 AI、區塊鏈到大數據建構完整數位思維，成為義大學子邁向數位時代的共同基礎語言。此外，義大亦與高雄師範大學、高雄科技大學、臺東大學及正修科技大學共同成立「南台灣智慧城市 AI 人才培育聯盟」，打造跨校、跨領域的 AI 教育生態系，攜手推動南台灣智慧城市人才的養成與輸出。

權威媒體《遠見雜誌—2026 未來人才專刊》將義守大學評選為「最具 AI 力的大學之一」，在世界大學排名中心（CWUR）公布的 2025 年全球大學排名中，義守大學名列全球前 8.3%，並已連續七年進入榜，展現其在學術研究、教育品質與國際競爭力上的穩健成長。

「哈夫克」團隊本次的亮眼表現，不僅是獲得競賽肯定，更象徵義大多年來推動AI教育的深厚成果逐步開花結果。未來，義守大學將持續以跨域整合、創新實作與國際視野為核心，帶領學生站在科技變革的最前線，並不斷書寫屬於義大的 AI 教育新篇章。