義大USR走入美濃客庄 以健康飲食與文化走讀實踐世代共榮

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▲美濃世代共榮-美濃客家美食時光之旅

【記者 王苡蘋／高雄 報導】義守大學長期深耕大學社會責任（USR）實踐，持續將學術專業帶入地方場域，讓知識走出校園、深入社區。由義守大學推動的USR計畫「美濃世代共榮：客家文化與健康樂活的永續之路－美濃客家美食時光之旅」，日前於美濃區青銀夥房溫馨登場，結合健康飲食設計、文化走讀及跨世代交流，帶領民眾深入認識客家文化與地方特色，展現大學攜手社區推動永續發展的具體成果。

▲美濃世代共榮-美濃客家美食時光之旅(青銀社區互動)

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活動以客家飲食文化為主軸，融合美濃在地農產與營養專業，發展兼具健康、環保及永續理念的創意料理。團隊特別選用友善耕作及自然農法栽種的在地食材，傳遞珍惜土地、尊重生態與永續共好的理念。餐點由義守大學營養學系師生依據高齡者需求規劃設計，從營養均衡、低碳飲食到在地食材運用進行整合，讓承載地方記憶的客家家常味，以更符合現代健康需求的形式重新呈現。

每一道料理不僅展現客家飲食文化的生活智慧，也承載地方長者的生命故事與情感記憶。透過共同品嘗與交流，讓餐桌成為串聯世代情感的重要平台，使文化傳承在日常互動中自然發生，也讓參與者重新感受客庄文化的溫度與價值。

除了飲食體驗，活動也串聯美濃客家文物館及美濃菸仕物所等文化場域，規劃低碳文化走讀行程。參與者穿梭於菸樓、老屋與田野之間，透過導覽深入了解美濃客庄的歷史發展、人文脈絡及產業故事，進一步認識地方文化與土地連結的重要性。透過實地走訪與觀察，不僅增進對客家文化的理解，也建立對地方永續發展的認同感與責任感。

▲美濃世代共榮-美濃客家美食時光之旅(青銀共融-學生與長者互動)

此次USR計畫同時也是學生走出課堂的重要實作課程。營養學系師生投入菜單設計、營養衛教及社區互動，將課堂所學轉化為服務社區的具體行動；大眾傳播學系學生則透過影像紀錄，捕捉長者生命故事、居民互動及青年參與的珍貴畫面，保存地方文化與情感記憶。帶隊教師林崇能表示，學生走入社區拍攝紀錄片，不只是技術實踐，更是學習理解、傾聽與關懷的過程，希望透過青年視角讓更多人看見地方的人文價值與社區力量。

活動亦邀請來自印尼及越南的國際學生共同參與，透過文化體驗與社區交流，促進跨文化理解與多元觀點碰撞，讓在地文化與國際視野相互交融，展現USR計畫多元共融的實踐精神。

▲濃世代共榮-美濃客家美食時光之旅(講者計畫共同主持人-營養學系陳玉桂老師)

計畫主持人、義守大學醫學院副院長陳麗琴表示，大學社會責任的核心在於培養學生回應社會需求的能力，透過走入地方，不僅看見專業價值，更感受人與人之間真誠互動的溫度。共同主持人、營養學系教師陳玉桂也指出，社區就是最真實的教室，學生透過與居民互動，學習傾聽、理解與尊重差異，每一次參與都是知識與生命經驗的重要連結。

▲美濃世代共榮-美濃客家美食時光之旅

義守大學表示，未來將持續深化USR實踐行動，攜手更多地方社區推動永續發展，讓學生在參與中理解社會需求與土地脈動，培養社會責任感，以教育連結地方、以行動回應社會，共同打造世代共融、文化永續與社區共好的美好願景。（圖╱義守大學提供）