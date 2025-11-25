義媒：俄羅斯想讓歐洲窒息 仿效中國對台蟒蛇戰略

（中央社記者黃雅詩羅馬24日專電）台灣議題再度登上義大利「晚郵報」專欄評論標題，該篇分析指出，俄羅斯總統普丁正在效法中國對台灣採取的「蟒蛇戰略」，企圖用逐漸迫使獵物窒息的方式扼殺歐洲。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）專欄作家藍皮尼（Federico Rampini）24日撰文指出，如今對於北歐、波蘭、德國、比利時、荷蘭等國，莫斯科的擴張主義和侵略野心已司空見慣，這些國家不斷遭受無人機侵擾導致機場關閉，以及其他更具破壞性的活動，例如最近波蘭境內火車鐵道遭攻擊損毀。

廣告 廣告

分析認為，這些行動不僅是挑釁，而該被視為傳統軍事攻擊的前兆，或稱「灰色地帶戰爭」，一種未宣戰卻悄悄升級的侵略行為。

藍皮尼引用「法律戰」（Lawfare）機構研究員塔巴泰白（Ariane Tabatabai）最新報告指出，俄羅斯近期對北約成員國的脅迫，被歐洲官員形容為冷戰後「前所未見」，儘管俄羅斯長期有挑釁行為，但近期行動與中國近年逐步加大對台灣施壓的策略頗為相似。

兩者差異性在於，莫斯科行動目前僅限空域，北京行動則涉及海域，俄羅斯行動零星，規模深度較有限，中國行動已持續數年，規模、強度、頻率和複雜性都逐步增加。中國行動的公開目標是意圖統一台灣，俄羅斯對北約並無此類目標。

但俄中策略有許多相似處，伴隨的背景是俄中「灰色地帶」合作日益密切。「灰色地帶行動」是情報界術語，用以描述一國蓄意使用脅迫或顛覆手段，以犧牲他國利益為代價來實現政治或國安目標，使用違法方式或利用國際規範漏洞，但仍未達到直接武裝衝突的門檻。

文章指出，俄中不斷互相觀察效仿，磨練此一灰色地帶戰術，俄中戰略同步化，北約、美國及其太平洋盟友應感到擔憂。

藍皮尼警示，莫斯科試圖消耗烏克蘭實力，威懾歐洲國家，並試探北約的準備；美國的不確定性陰影沉重，川普政府發出相互矛盾的信號，美方有時對俄羅斯發布安撫性聲明，有時又言論咄咄逼人，搖擺不定的態度削弱了西方威懾力。

他指出，俄羅斯在波羅的海、北海挑釁，並非僅是歐洲問題，如果像中國在南海的作為，演變為結構性問題，美國將不得不向歐洲投入更多資源，而這對中國有明顯好處。

分析指出，北京密切關注北約對莫斯科入侵的反應並非偶然，歐洲每一次內部分裂、反應遲緩、模稜兩可的回應，都能成為中國的借鏡，當中國國家主席習近平考量如何加大對台壓力時，西方對俄羅斯侵略的反應將是重要參考依據。

文章引述塔巴泰白建議，西方必須建構因應「灰色地帶作戰」的機制，包括強化反無人機技術、關鍵基礎設施韌性、協調政治溝通，並與亞洲盟友密切合作；因為俄羅斯和中國已意識到，改變世界秩序最有效的方法並非宣戰，而是利用西方的猶豫不決，持續緩慢施壓。（編輯：陳慧萍）1141125