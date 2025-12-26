義守大學以預修課為核心 「義起探索 Future Camp」開箱未來學習樣貌

鍾和風/高雄報導

在人工智慧迅速發展、跨域學習成為主流的時代浪潮下，大學教育的內涵正被全面重新定義。對即將升學的高中生而言，關鍵已不再只是「選擇哪一個科系」，而是「未來四年如何學習、如何與世界接軌」。在正式踏入大學之前，是否能提前先走進校園、親身體驗真實的學習場域，已成為近年教育現場高度關注的重要課題。義守大學於115年寒假推出「義起探索 Future Camp」，以「大學預修課」為核心主軸，即日起至12月30日開放報名，115年1月22日舉辦。活動特別邀請高中生走進真實校園與教室，透過學群探索、課程體驗、升學準備與職涯想像等多元內容，一次開箱未來的大學學習樣貌，協助學生提早理解大學學習模式，為升學選擇與未來發展做好準備，提前領取屬於自己的大學探索門票。

義守大學114寒假體驗營(歷史照片) 。(圖/義守大學提供)

「義起探索 Future Camp」最大的特色，在於課程設計不流於介紹，而是強調「直接上課、真實學習」。活動整合校內各學院教學資源，引導高中生實際走進各學院專業學習場域，透過實作、討論與沉浸式體驗，理解不同學門的學習邏輯、專業養成模式與未來發展方向，提前感受大學課堂的真實樣貌。在課程內容上，智慧科技學院開設「Web 0到1」的網站系統建置實作課程，讓學生親自體驗從構想到實作的軟體工程流程，實際理解工程師的工作樣態；工學院則推出結合 AI 與 3D 列印的數位雕塑課程，引導學生思考科技如何成為創作與表達的新工具。管理學院「雙豆物語」課程以咖啡豆與可可豆為主題，從產地溯源、加工流程到風味分析，將抽象的管理概念轉化為可操作、可感知的學習體驗；傳播與設計學院開設「未來影像實驗室：AI與電影革命」，結合影像敘事、生成式 AI 與新媒體應用，帶領學生理解內容產業在科技浪潮下的轉型趨勢。此外，國際學院「AI でつくる！ わたしの和チャーム」課程，以語言、文化與 AI 圖像生成為核心，培養學生的跨文化理解與創作能力；醫學相關課程則從科學角度切入身心健康議題，包括醫學院「科學擁抱紓壓：感覺統合與調節」，以及醫學科技學院「人體益生菌：微生物與情緒的前沿科學」，引導學生認識感覺統合、微生物研究與情緒健康之間的最新研究方向。

除了課程體驗外，活動也安排學長姐分享真實的大學生活樣貌，從課堂學習、時間管理到跨域探索，讓高中生更具體理解大學四年的日常與挑戰；同時規劃升學攻略講座，整合備審資料準備、面試實戰技巧與 AI 協作學習趨勢，協助學生掌握升學關鍵，為即將到來的升學階段提前布局。壓軸登場的「未來職人講堂」則邀請來自不同領域的業界達人分享第一線職涯經驗，從學習歷程到職場實務，勾勒專業成長的真實路徑，讓學生在校園學習與產業發展之間，看見清晰而具體的連結，進一步形塑對未來的想像與方向感。

綜整而言，「義起探索 Future Camp」不只是一場寒假營隊，更是一張通往未來學習樣貌的入場券。透過真正走進大學課堂、親身體驗跨域課程、與學長姐及產業職人面對面交流，學生得以在升學前先理解「大學如何學、學了能走向哪裡」，將抽象的選系想像，轉化為具體而可感的學習藍圖。義守大學誠摯邀請對未來充滿好奇、渴望主動探索的大專潛力新生，把握寒假時光，加入「義起探索 Future Camp」，親自走進校園，為自己的大學之路，先行一步。