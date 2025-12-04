義守大學企管系名人講座 啟發實務管理新視野

義守大學企業管理學系近日在義守大學校本部演講廳舉辦「企業管理與營運實務分享」系友名人講座，邀請兩位傑出系友-漢神建設有限公司總經理張世昌、慶大樂企業股份有限公司董事長林恒茂-分享企業經營的第一手洞見與實務經驗；兩位講者以豐富的產業視角帶領學生超越課本框架，深入了解企業運作的真實樣貌。該活動吸引企管系學生、教職員與校友熱情參與，現場交流踴躍，展現企管系積極連結產業、強化實務學習的教育特色。(見圖)

義守大學今(四)日說明，該講座由劉清平教授開場引言，他指出義守大學企管系長期透過案例教學、企業合作專題、AI資料分析訓練與跨領域課程設計，致力於培養學生在真實情境中可立即運用的整合能力。首位講者，同時也是義守大學校友總會總會長的張世昌總經理，以企業成長策略為主軸分享實務觀點，張世昌指出，企業經營的成功，來自策略、信任、韌性與時間的共同累積，因此理論基礎與實務歷練缺一不可。他回顧在義守企管系的求學過程，強調系上訓練了我看問題的方式與做決策的智慧，這些能力讓他在面對市場波動時始終能穩健前行；另一位講者-林恒茂董事長則以浪板鋼鐵產業鏈為例，分享其多年經營心得。他表示，經營並非掌握所有答案，而是在不確定中持續做出正確方向的選擇。他勉勵學生勇於走入人群、走入合作，因為人脈、視野與行動力，是決定未來能走多遠的關鍵。

義守大學管理學院、國際學院與觀光餐旅學院於二○一六年二月同時通過AACSB國際商管認證，創下當時為全球首度三個學院同時通過獲得認證的大學，象徵義守大學在管理教育領域具備高度專業化與國際化的辦學能力。面對AI科技教育的浪潮，義守大學亦展現前瞻視野，自二○一八年起即布局AI教育相關課程，並在多年的推動下展現成果亮點。《遠見雜誌-二○二六未來人才專刊》將義守大學評選為最具AI力的大學之一；世界大學排名中心(CWUR)公布二○二五年全球大學排名時，義守大學名列全球前8.3%，並連續七年進入榜單，展現穩健的學術實力與國際競爭力，成為持續獲得國際肯定的少數臺灣私立大學。展望未來，管理學院將持續秉持「為國家培育新世代專業管理人才」的使命，致力成為支撐台灣產業升級與提升全球競爭力的重要管理人才搖籃。

企管系楊東震主任表示，南台灣S廊帶半導體產業鏈蓬勃發展，義守大學管理學院亦積極銜接高雄S廊帶與國家重點產業，致力培養具備產業經營與管理能力的人才。透過跨領域課程、產學合作專案，逐步累積學生的學術力、社會力與產業力，不僅在學術面掌握管理與科技整合的核心邏輯，也在團隊協作與議題討論中培養同理心與溝通能力，並藉由實習與產學專題深入理解市場需求。

楊主任指出，透過這樣的專業課程架構與產學培力模式，學生在走出校園時，已具備問題解決力、產業敏銳度與即戰能力，成為推動產業進步的新世代專業實踐者，能將所學轉化為行動力，為企業與國家發展貢獻力量。