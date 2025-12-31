義守大學化工系屢創佳績 展現國際競爭力
二○二五年中技社科技獎學金頒獎典禮傳「佳」音！義守大學化學工程學系學生團隊，於全台二十七校、共計六十四支學生團隊的激烈競逐中脫穎而出，展現優異的研究實力與創新能量；由化工系學生陳勗仁、呂沂儒、李玫蓁、胡哲瑋與陳亞宣組成的團隊，在卓家榮與謝名家老師指導下，以研究主題「中空纖維超濾膜技術應用於晶圓廠廢水處理」，榮獲創意獎，並獲頒獎金新臺幣十五萬元。該研究聚焦半導體產業高耗水、高排放的關鍵環境議題，透過中空纖維超濾膜技術，提出具備高度實務可行性與永續價值的水資源再利用解決方案，不僅回應產業需求，也呼應全球對節水減排與永續發展的高度關注，獲得評審一致肯定。(見圖)
義守大學今(卅一)日說明，除於今年度中技社科技獎學金競賽中獲得亮眼成績外，義守大學化工系今年在國內外相關學術競賽中也屢創佳績，充分展現教學與研究能量的深厚基礎；在日前舉行的台灣化學工程學會第七十二週年年會暨台日韓國際研討會中，卓家榮老師率領學生研究團隊於多達九百四十篇競賽論文中脫穎而出，共有兩項研究成果榮獲佳作肯定；獲獎主題分別為「MXene導電奈米複合纖維於機器人皮膚感測」及「PLA/RHA複合奈米纖維於油水分離的永續吸附應用」，研究內容橫跨AI感測與環境材料，展現化工技術高度跨域整合的研發實力。此外，在第七十三屆紡織年會暨第四十一屆纖維紡織科技研討會中，義守化工系學生以三項研究成果一舉囊括兩件口頭報告優等與一件壁報優等獎，相關研究涵蓋穿戴式感測材料、農業副產物高值化應用與能源材料元件開發等前瞻領域，顯示學生已具備將研究成果有效銜接實務應用與產業需求的成熟能力。
化工系表示，這些研究成果不僅是實驗室中的技術突破，更是一種將工程專業置於真實世界情境中思考與實踐的學習歷程；系上在教學與研究中，長期引導學生從產業需求、環境議題與地方現場出發，思考技術如何被實際應用，以及能為社會帶來何種改變。透過多元課程設計與實作型研究計畫，學生逐步學會將材料研發、製程技術與智慧應用相互整合，轉化為具體可行、可落地的解決方案，實際回應永續環境、產業轉型與社會發展等關鍵議題。這樣的學習歷程，也讓工程教育不再只是完成一項研究成果，而是進一步理解技術背後所承擔的公共責任與社會價值。
義守大學化工系亦通過IEET國際工程教育認證，致力培育兼具國際視野、工程倫理與跨域整合能力的專業人才；過往化工系畢業生多投入化工與材料等相關產業，隨著半導體、綠能材料、生醫工程與智慧製造等關鍵產業快速發展，化工專業的應用場域亦持續擴展，加上義守大學位處南部S科技廊道核心區位，具備得天獨厚的產學鏈結與地利優勢，使化工系學生逐步成為科技產業鏈中不可或缺的專業新力。
未來，義守大學化工系將將持續以材料創新、永續科技與智慧應用為教學與研究核心，培育能在全球產業與社會中發揮實質影響力的新世代工程人才，讓化工專業成為真正連結科技進步與社會關懷的重要力量。
