義守大學國際化辦學有成 境外生輔導績優學校全國唯四入列

今年度哪些大學國際化表現最為亮眼？教育部今年公布名單給出明確答案！在全國上百所大專校院中，今年僅有四所學校獲選為境外學生輔導績優學校，義守大學即名列其中，國際化辦學成果備受官方肯定；更值得關注的是，在教育部及僑委會頒布的各項境外生輔導個人獎項中，義守大學一舉囊括境外生輔導績優人員、境外生輔導資深人員及僑生輔導績優人員等全部獎項，締造罕見的大滿貫紀錄，其中尤為難得的是，全國僅六十位入選的績優與資深輔導人員名單中，義守大學即占四席，成為今年度最受矚目的焦點，充分映照出學校多年來穩健推進國際化辦學的深層累積，也獲得官方評鑑體系的高度信賴與肯定；義守大學的國際化成果，並非一蹴可幾，而是長期以以制度為本、以學生為核心，逐步建構出完善而可持續的境外生支持體系，打造一個讓學生安心學習、家長放心託付的國際友善校園，持續在全國高等教育國際化進程中樹立標竿。(見圖)

廣告 廣告

義守大學今(廿一)日說明，對境外學生而言，真正的生活挑戰往往不是考上大學，而是踏上台灣那一刻所面對的未知與不安，語言隔閡、文化差異、證件申辦與生活適應，每一個環節都可能成為關卡；義守大學選擇站在第一線，從學生尚未入境前即主動提供諮詢與指引，抵台後則安排接送機、新生講習，並協助辦理簽證、居留證、工作證、保險與生活輔導，建立一套讓國際學生安心且安全的對接機制。今年獲選教育部「境外生績優輔導人員」的義守大學國際及兩岸事務處成楚琪，長期負責境外學生居留與工作證申辦、入學輔導、服務學習與跨文化交流活動，並執行「大手牽小手」及國際生留台就業輔導計畫，協助學生逐步從校園銜接職涯發展，讓留學不再只是短暫停留，而是通往未來的起點。在「境外生輔導資深人員」獎項中，義守大學更一舉囊括兩席-林建良長期深耕泰國與菲律賓學生輔導，並積極推動教育部新型專班計畫，協助學生穩定適應學習與生活；阮秋芳則專責越南學生與國際專修部，長年陪伴學生跨越語言、文化與學習門檻，成為國際學生最重要的支持力量。此外，僑務委員會同樣看見義守大學所展現的系統化能量，國際及兩岸事務處許鳳真組長獲選「僑生輔導績優人員」，統籌境外生事務、國際合作交流、學生國際移動力與留台就業輔導，協助僑生與國際學生在台灣看見長遠發展的可能。

這般亮眼成果源自義守大學自一九九○年創校以來，便將「國際化」明確列為辦學核心目標之一，致力培育兼具專業實力與國際移動力的人才；從早期設置國際合作組起步，隨著業務量能擴展與時代脈動接軌，組織歷經演進發展為「國際及兩岸事務處」，體系不斷擴編，角色日益深化。然而，不論組織如何調整與成長，其始終映照的都是創校之初最核心目標-「當世界快速移動，大學是否已準備好與世界並肩前行？」義守給出的答案，從不止於口號，而落實在每日的校園實踐之中。學校提供完善而細緻的行政與生活支持外，更積極鼓勵境外學生自主組織「無國界學生聯盟」，參與校園公共事務與跨文化行動，讓多元文化不只是背景條件，而成為學生彼此理解、共同學習與成長的重要力量。透過制度、行動與參與並進，義守大學持續形塑一個真正與世界對話的國際化校園。

當全球高等教育版圖正重新定位、尋找值得信任的座標時，義守大學選擇以學術與世界對話，以制度承接夢想，讓國際交流不流於形式，而成為可依循、可實踐的學習路徑。義守不只是迎接外籍學生來台就學，更陪伴他們在這裡追夢、造夢，將跨文化的挑戰轉化為成長的養分，寫下一段段屬於世界、也屬於自己的精彩學習旅程。