義守大學國際學院舉辦「福龜國際學習日」 讓世界走進校園

義守大學國際學院國際傳媒及娛樂管理學系張姮燕教授帶領來自十一個國家的國際學生走進福龜國小，共同舉辦「福龜國際學習日」，將期末成果化為跨越語言、文化與世代的行動教育；義大學生以課堂所學為基礎，親手規劃主題、設計活動、撰寫行銷企劃並拍攝剪輯花絮，讓「做中學」在偏鄉落實、生根，透過十一國文化的串連與交流，期望為孩子們開啟更高、更遠的學習視野，讓世界走進教室，也讓孩子的世界因此更加寬廣。(見圖)

主辦單位今(十一)日說明，活動現場宛如縮小的世界舞台，來自印尼、泰國、越南、匈牙利、英國、美國、貝里斯、聖文森等國家學生化身文化大使，以全英語介紹家鄉的問候語、代表符號與日常趣事，並親手送上各國小禮物，讓文化不再只是課本上的抽象名詞，而是孩子手中的驚喜、耳邊的笑聲與眼前鮮活的面孔；戶外闖關活動更將世界濃縮進遊戲之中，孩子們伴隨著音樂奔跑、動腦、挑戰自我，每通過一關便獲得象徵多國文化的紀念小物，彷彿收集到人生第一本「國際護照」。活動尾聲，聖誕老公公驚喜現身，歡笑與驚呼聲迴盪整座山谷。午餐時師生圍坐共享時光，讓文化理解在最自然的互動裡悄然延伸，為這場國際日畫下溫暖的句點。

廣告 廣告

義守大學國際學院的「福龜國際學習日」不僅彰顯學生在企劃、執行與跨文化交流上的優異能力，也呼應義大長年推動的國際化願景；義守大學自二○○九年成立國際學院以來，匯聚來自世界各地的青年，共同打造多語、多視角、多文化共學的校園環境。義守大學國際化辦學的努力持續獲得全球肯定，二○二五年義守大學於世界大學排名中心(CWUR)中名列全球前8.3%，並已連續七年進榜，展現其在教學品質、研究實力與國際競爭力上的深厚基礎。同時，學校在醫學科技、生物科技與社會科學等領域積極推動跨國研究合作，持續提升台灣高等教育在國際學術舞台上的能見度。

「福龜國際學習日」是義守大學將國際化向下紮根、延伸至社區的最佳實踐，讓世界不僅停留在大學校園，更能真正走進孩子的日常與生命。張姮燕教授表示，學生們用行動證明了跨文化理解的力量；參與學生們也分享，看到孩子的笑容，就知道所有的準備與辛苦都值得。這一天，世界與孩子的距離被悄悄拉近，而義守大學也再次展現-真正的國際化，不只是一串排名，而是一份能在台灣土地上被看見、被感受、被記住的溫度與連結。