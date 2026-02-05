義守大學學生夜訪弱勢送年禮 力挺人安寒士吃飽30

農曆新年將至，歲末寒意未退，立春將臨，人安基金會即日起在楠梓各街頭及公園展開「寒士吃飽30」送禮行動，預計發送二百五十份年禮與應急紅包，陪伴寒士與弱勢族群溫暖迎春意，有近五成仍待捐助，岌岌可危。

人安基金會今(五)日說明，近日晚間九時，義守大學學生走進岡山公園周邊夜色當中，與人安基金會站長並肩夜訪送禮，將愛心年禮與應急紅包雙手遞向寒士；黑夜中的一聲問候、一份關懷，如同立春前的微光，在最寒冷的冬末時，點亮新年的希望。

廣告 廣告

首次於夜間參與岡山公園街頭送禮行動，義守大學學生坦言內心感觸良多，在發送年禮的過程中，看到寒士露出的笑容與一句簡單的「感謝」，令人難以忘懷，也深刻感受到這份行動的意義。人安基金會強調，尾牙不只是一頓飯，更象徵一整年的辛勞被看見、被肯定；對寒士朋友而言，這份年禮代表有人願意陪他們一起過年，被尊重、被在乎。

每一位街頭寒士背後，都藏著不為人知的人生轉折，或許一場變故，從此顛沛流離、流落街頭；心事糾結層層、憂思難解。立春象徵告別寒冬、迎向新生，萬物蓄勢待發，一份年禮與紅包，如寒夜微光、雪中送炭，為低谷中的人生悄然注入再度前行的力量。

人安「寒士吃飽30」活動，今年已是第三十六屆，這個有大愛的社會關懷運動，目前僅達四成，仍有超過半數經費亟需社會大眾共同支持，人安基金會誠摯呼籲社會大眾伸出援手，成為寒士生存危機的救命支持。