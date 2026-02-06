義守大學工程科技教育再獲肯定 IEET 全數通過、榮獲最高等級六年認證

▲工程教育全面接軌國際！義守大學工程與科技學系全數通過 IEET 六年最高認證。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中華工程教育學會(IEET)公布2026年最新工程及科技教育認證結果，義守大學工程及科技相關學系全數通過認證，且一致榮獲得最高等級「六年認證」。此一成果充分展現義守大學在工程及科技教育品質、課程規劃、教學實踐與學生學習成效上的整體優勢，也顯示學校辦學體系已全面與國際工程及科技教育標準接軌，深獲專業肯定。

IEET推動的教育認證為一項非政府、以同儕審查 (Peer-review) 為核心的專業認證機制，強調以學生學習成果為導向 (Outcomes-based)，目的在於確保各系所的教育品質，亦即學生實際被培育出的能力與成果。認證重點聚焦於學生畢業時所具備的專業知識、實務應用能力、問題解決能力、溝通協作能力，以及工程倫理等關鍵核心素養。通過 IEET 認證，對學生而言最具體且實質的價值，在於實現「學歷國際化」。IEET 為《華盛頓協定》及《首爾協定》的正式會員，代表義守大學工程及科技相關學系之學歷，獲得包括美國、加拿大、澳洲、日本、韓國及英國等全球數十個國家的高度認可。未來不論是申請國外頂尖研究所，或參與國際工程師執照與專業資格評估，皆可享有與當地畢業生同等的學位認可待遇，真正落實「一張畢業證書，全球通行」。

義守大學座落於高雄S科技廊帶 與「大南方新矽谷」核心區域，緊密銜接半導體與智慧製造等關鍵產業發展脈動，長期扮演南台灣科技人才培育的重要基地。此次工程及科技相關學系全數通過 IEET 教育認證，且一致獲得最高等級肯定，不僅再次彰顯義守大學在工程教育體系上的紮實實力，更為產業界注入高度信心。透過以學習成果為導向、緊扣產業需求的課程與教學設計，義守大學培育之畢業生兼具「學得精、用得上、走得遠」的實務競爭力，具備立即投入產業的即戰力，深受企業青睞。未來，義守大學將持續深化產學鏈結，為南臺灣產業升級、國家科技躍進與永續發展，持續注入關鍵人才動能。

義守大學今年邁入建校36周年，自創校以來即緊扣國家發展政策與產業趨勢，系統性培育各領域專業人才，歷屆校友於產官學各界均有卓越表現。根據 1111人力銀行與TUN大學網公布之「2026 企業最愛大學生調查」，義守大學畢業生榮獲南台灣企業最受青睞大學生第一名，充分展現其就業競爭力與產業認同度。面對 AI 科技浪潮，義守大學更以前瞻視野提前布局，自 2018 年起即全面推動AI發展策略，並以「AI × Education、AI × Industry、AI × Healthcare、AI × Innovation」四大主軸為核心，系統性建構 X+AI 跨域課程、深化產學聯盟合作、串聯真實產業與醫療場域，並打造完善的創新與創業孵育環境，形塑兼具實作力與前瞻性的學習生態。在辦學成果上，義守大學於《遠見雜誌》2025年調查中，於AI與永續辦學能力評比中獲選為「最具前景私立大學」；國際表現同樣亮眼，依據世界大學排名中心（CWUR）公布之2025全球大學排名，義守名列全球前8.3%，並連續七年入榜；此外，史丹佛大學於 2025 年公布的「全球前 2% 頂尖科學家榜單(World’s Top 2% Scientists)」中，義守大學亦有多位教師入榜，研究能量橫跨醫學、工程、設計、管理及國際商業等多元領域，充分展現學校厚實且持續成長的學術實力。

展望未來，義守大學將持續以培育兼具專業實力、創新能力與社會責任的人才為核心使命，積極回應國家產業發展與科技進步所需，持續為社會注入前瞻動能。選擇義守，就是選擇與世界接軌、與未來同行。（圖╱義守大學提供）