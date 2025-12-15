義守大學廚藝系TIC國際賽摘雙獎 學生創意果凍花驚豔國際

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】義守大學廚藝暨美食學學系(以下簡稱廚藝系)在 TIC 國際廚藝大賽(Taipei International Culinary Challenge，TIC) 再創佳績、雙獎入袋。學生阮康盛以作品「3D 立體果凍花」勇奪銀牌，另在「美國雞肉・世界料理殿堂挑戰賽」拿下佳作，一人抱回兩項殊榮；學生王瑞棠則以精湛技藝於「西式海鮮」項目獲得佳作肯定。TIC 為國內外新秀與專業選手同場競技的重要舞台，義守大學學生憑藉創意呈現、扎實技法與獨到美學風格，獲得評審一致好評，再次證明台灣年輕廚藝人才的國際競爭力。

義守大學廚藝系自2011年創系以來，以「廚藝技術、廚務管理、廚藝科學、美學素養、綠色健康飲食」五大主軸建構完整的育才方針，成為國內少見、國際銜接度高的廚藝專業人才培育基地。近年更整合醫學院資源，強化營養學、永續飲食與健康料理相關研究，協助學生具備設計符合現代族群需求的飲食方案能力。除了紮實的專業訓練，廚藝系亦重視創意實踐、人文美感與永續理念的養成。系上打造全國唯一結合示範廚房、美食攝影棚與飲食圖書空間的「ISU Cooking Studio & Library」，並以「叁樓」餐廳作為學生實際營運場域。「Cooking Studio 營運」課程更將教室搬進餐廳，讓學生化身創業者，從菜單設計、服務流程、廚務管理到財務運算全程自主規劃。本學期以台灣風味小吃與土雞城風味為靈感推出特色菜單，深受校內外好評，也成為義守大學廚藝教育最具代表性的實作亮點之一。

廚藝系的教育能量也進一步延伸至社區與跨齡學習。義守大學執行USR計畫「燕巢樂齡實驗室」，結合醫學系跨域合作，開設老人營養與銀髮餐飲課程。學生從營養評估、菜單設計，到參與青銀共食餐會的設計與製備，全程投入，實際理解長者的飲食需求並製作銀髮友善料理，成功搭起青年與銀髮族交流互動的橋梁，具體實踐義守大學推動全齡友善與跨域共創的教育理想。今年台灣正式邁入超高齡社會，廚藝教育的角色也隨之轉型升級。廚藝系洞察此趨勢，認為飲食不僅是風味的追求，更是健康老化、心理支持與生活品質的重要關鍵。未來系上將強化銀髮飲食課程，讓學生具備設計全齡飲食的能力，從風味調性、營養配置、質地調整、安全考量到心理需求，全面掌握不同生命階段的餐飲設計，使飲食成為連結健康與幸福的重要力量。廚藝系主任林琳表示，此次國際競賽中展現的優異成績，是學生跨域學習、扎實訓練與長期創意實作的最佳成果。期許學生以廚藝為語言，看見世界、也走向世界。未來系上將深化廚藝科學與健康飲食相關研究，並持續拓展國際合作鏈結，培育兼具專業技術、跨域視野與國際溝通力的新世代料理人才。

義守大學所培育的不僅是技法純熟的廚藝專業人才，更是一群能以料理理解世界、以風味回應社會需求的未來創新者。他們在跨域課程中學會以營養與醫學思維關照健康，在永續飲食的理念中看見土地與環境的重量，也在青銀共食的服務現場體會陪伴與互助的價值。義守大學廚藝系讓料理不只是手藝，而是一種連結人、理解人、照顧人的能力，持續為台灣餐旅產業注入新能量與新想像。（圖╱義守大學提供）