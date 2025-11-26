義守大學影視系校友曾敬驊 勇奪第62屆金馬獎最佳男配角

第六十二屆金馬獎頒獎典禮上，來自義守大學傳設學院電影與電視學系(影視系)第六屆校友曾敬驊，憑藉電影《我家的事》勇奪最佳男配角獎，這不僅是他個人演藝生涯的一大高峰，更寫下義守影視系創系以來第一座金馬獎的歷史新頁。當典禮宣布他得獎的那一刻，曾敬驊激動落淚、難以言語，他在台上表示自己做了很多很勇敢的事情，並感謝電影讓他愛上這一切。從義守校園踏入專業影視舞台，曾敬驊這一路紮實地走過，這份發自肺腑的真摯感言，不僅感動了在場的每一位觀眾，也為影視系帶來了榮耀與希望。(見圖)

義守大學今(廿六)日說明，回顧曾敬驊的表演起點，其實充滿了意外與轉折，剛進入影視系時，他原本志成為導演，在一次產學合作拍攝案試鏡，意外開啟了他對表演世界的第一道門；大學四年期間，他成為系上投入短片演出最頻繁的學生之一，無論是同屆同學或學弟妹的邀請，他幾乎來者不拒、樂於嘗試。正是這無數次的校園實戰中，他逐漸累積了面對鏡頭的穩定度、加深了對角色的理解，也磨練出業界公認最珍貴的誠懇特質，使他的表演自然而動人。大四那年，他更在畢業製作短片《單車計劃》中擔任製片一職，主動參與並理解影視產業的每一個環節，從企劃、拍攝到後期製作皆親身投入，這段經驗，讓他在鏡頭前與鏡頭後的步伐都走得比同齡人更加紮實與穩健，為日後踏入專業影壇奠定了深厚的基礎。

從大學時期在電影《返校》萬人海選中脫穎而出，到在《刻在你心底的名字》中嶄露頭角、備受肯定，再到《不良執念清除師》入圍金鐘與亞洲電視大獎，曾敬驊一步一腳印，走出屬於自己的演員之路。

系主任李志強表示，曾敬驊用行動向學弟妹證明，演員之路沒有捷徑，每一次試鏡、每一次在挫敗後重新站起來，都是通往夢想必經的修煉，只要不放棄熱愛，夢想終會在某個時刻發光。

曾敬驊的成功並非單一特例，而是義守影視系長期堅持「做中學」教學理念的具體展現；系上課程自大一的影視製作原理起步，延伸至大三的獨立短片製作，學生在每一個學期都必須實際產出作品，為校內有志於表演的學生提供源源不絕的練習機會與實戰舞台。除此之外，每學期舉辦的「金種子影展」更設有專屬的表演獎項，讓學生在校園階段即能經歷專業評選的洗禮，在肯定與磨練中逐步累積舞台經驗與信心。

在這股豐沛的創作能量催動下，義守影視系校友群體正同步在影壇崛起。除了曾敬驊之外，系友鄭毓萱在就讀期間便協助團隊奪下金穗獎，畢業後，她更以《女綁匪》等作品展現其堅韌的演技，並榮獲屏東電影節最佳女主角；陳柏欣參演的短片《你等會！》也橫掃榮譽，摘下二○二五金穗獎評審團特別獎；年輕演員丁澔與顏宇睿則在跨類型作品如《曙光詐現》、《懼膽》中持續深耕、努力不懈。這些名字，如今正逐步出現在影展、電影院與串流平台的舞台上，彰顯南臺灣影視教育的深度與厚度。而曾敬驊手中那座象徵榮耀的金馬獎，不只是他個人的成就，更點照亮了更多學弟妹未來的道路，證明在義守大學，每一個渴望表演的孩子，都有機會讓世界看見他們的光芒。

傳播與設計學院自成立以來，已培育近二千多名優秀校友，活躍於商業設計、動漫文創、影視創作、藝術行銷、新媒體內容與大眾傳播等多元領域，成為文化創意產業中不可忽視的重要力量。他們在各自專業領域中持續發光，屢次於金點設計獎、放視大賞、新一代設計展等指標性競賽與舞台上獲得肯定，展現堅實的專業實力與豐沛的創作能量。近年來，校友們更在金馬獎、金鐘獎等影視製作相關領域頻頻獲獎，不僅為個人寫下榮耀篇章，更彰顯義守傳設教育在專業養成與創意實踐上的深度與高度，從教室到片場，從構思到呈現，影視系以行動證明：夢想不是口號，而是用實力一步步點亮的光芒。從課堂到舞台，影視系正用實力，讓夢想發光。