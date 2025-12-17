義守大學成立Well-Being Center 把安全及安心變成生活力

義守大學自創校以來，始終將打造「安心、安全的學習學園」作為校務發展的重要核心；面對高等教育環境快速變遷及學生安全風險日益多元之挑戰，學校以「身心有依靠‧校園有安康」為核心理念，形塑兼顧安心及安全的校園治理思維。今年義守大學首創全國大學之先，成立Well-Being Center(簡稱WBC)，並整合校園安全中心(簡稱校安中心)，全面推動學生身心健康支持，強化生活能力、心理韌性與公民素養之培育，逐步建構以學生為中心的全人安全教育體系。(見圖)

義守大學今(十七)日說明，在心理健康與全人發展層面，WBC作為推動學生心理支持與社會情緒學習(Social Emotional Learning, SEL）的重要基地，扮演關鍵樞紐角色；WBC跳脫傳統課程與輔導框架，透過精心規劃的空間設計、五感體驗與多元互動模式，引導學生在日常生活情境中實踐自我覺察、情緒調節、人際互動與負責任決策等核心能力，進而強化心理韌性與生活適應力。藉由紓壓室、瑜珈教室及開放展演/討論空間的整合運用，學生得以在安全且具支持的環境中調整身心狀態，學習自我照顧與理解他人；而透明展演空間中所呈現的多元文化交流與公共議題活動，亦進一步培養學生的社會覺察力與尊重多元差異的能力，具體落實全人教育的核心精神。

在安全制度與治理層面，校安中心為校園安全治理核心單位，統籌校安通報機制、風險預防、教育宣導與跨單位協調工作；校安中心角色已由過往事件處理為主的被動模式，轉型為以「預防為先、教育為本、系統治理」導向的安全素養推動平台，致力將教育部相關安全政策與校園實務，轉化為學生可理解、可判斷、可實踐的生活安全能力。校安中心長期推動校安通報、交通安全、反詐騙、防制藥物濫用與校園防災等重點工作，並定期發布「校安快報」，即時回應社會風險趨勢與新興樣態，協助學生在日常生活中建立風險辨識與自我保護意識，使安全教育不僅停留於制度層次，更能內化為學生的實際行為與價值選擇。為深化防制藥物濫用教育成效，校安中心還帶領學生前往中正大學參與反毒教育參訪活動，透過毒品識別教學、實務案例剖析及校園防制策略交流，引導學生理解藥物濫用背後的風險結構與社會影響，並以情境導向與實例學習方式，強化學生自我判斷與拒絕誘惑的能力，具體落實教育部防制學生藥物濫用政策精神。此外，校安中心亦將安全教育延伸至國防教育與公民素養培育，吳岱栖學務長特帶領學生前往屏東阿塱壹古道進行國防教育健行，結合歷史導覽與實地行走體驗，使學生在親身感受土地與環境的過程中，理解國防安全、環境保護與社會責任之間的關聯，深化「國防即生活」的教育內涵。

學務長吳岱栖表示，義守大學透過校安中心的系統化安全治理，結合WBC所提供的心理支持體系，逐步建構以學生為中心的全人安全教育架構，協助學生在面對各類風險與挑戰時，具備正確判斷與負責任行動的能力；學校並以推動全人安全教育為核心精神，兼顧學生身、心、靈三個層面的發展，營造安心、支持且具韌性的學習環境。

義守大學強調，教育是孩子們通往未來的重要起點，而安全、安心的學習環境，正是支持其穩健成長的關鍵基礎；透過WBC的心理支持與社會情緒學習，培養穩定自我、理解他人的內在力量，使其具備面對不確定世界的心理韌性；並結合國防教育與實地走讀體驗，形塑對土地、環境與社會的責任意識與行動力；同時，藉由校安中心制度治理與風險教育，安全不再僅是防護措施，而成為支持學生成長的底氣。

真正的教育，不只是為孩子鋪設一條安全的道路，更是在他們身後建立安心與力量的支持系統，陪伴他們自信前行，奔向更高、更遠的未來。