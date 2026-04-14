義守大學新鮮人說明會全台巡迴登場 「義馬當先」打造升學與職涯一條龍優勢

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導



義守大學115學年度新鮮人說明會於4月11日、12日分別在中、北、南三區登場，活動以「義馬當先 未來無限」為主題，透過完整規劃的說明內容，協助與會者掌握入學資訊與校園生活面貌，展現學校在人才培育與職涯銜接上的整體實力。





本次說明會中區場於台中長榮桂冠酒店舉行，北區場於台北政大公企中心登場，南區場則回到義守大學校本部體育館辦理。三場活動皆由校長古源光親自主持「掌門人開講」，分享辦學理念與未來發展藍圖，並說明學校在教學資源、跨域學習及產業接軌等面向的布局。

廣告 廣告





說明會內容涵蓋「贏在面試—解鎖大學選才密碼」、「義大圖鑑—校園生活指南」及Q&A互動交流等單元，協助學生從升學策略到校園適應全面準備。校方也強調完善的獎助學金制度，其中「優秀新生入學獎勵」最高達新臺幣500萬元，另提供住宿獎學金等多元補助，減輕學生就學負擔。





在生活照顧方面，校方指出，義守大學結合義大醫療體系資源，學生可享三大醫院免掛號費福利，展現對學生健康的重視。住宿條件亦為亮點之一，校內提供約六千個床位，房型涵蓋雙人、三人套房及四人雅房，並保障新生四年住宿，打造安全舒適的學習環境。





此外，校方也表示，企業辦學優勢成為義守大學的重要特色。依託義联集團橫跨製造、醫療、教育及服務等多元產業資源，學生在學期間可獲得實習機會，畢業後亦有機會優先媒合至相關企業就業，形成「學用合一」的人才培育模式。





在外界評價方面，義守大學近年表現除了獲1111人力銀行評選為「南部企業主最愛私校大學生第一名」，亦於《遠見雜誌》評比中拿下「企業最愛大學生暨實習生南部私校冠軍」，並在2025年大學調查中於AI力與永續力指標獲得高度肯定，被評為「最具前景私立大學」。





校方指出，義守大學設有工程、科技、醫學、商管與設計等多元學院，提供跨領域學習環境，結合鄰近科技產業廊帶的地理優勢，強化學生未來就業競爭力，形塑「讀好、住好、畢業即就業」的升學選擇。





義守大學表示，面對快速變動的時代，學習即是面向未來的重要投資。學校將持續深化教學品質與產學合作，落實「選擇義守，專業在手」理念，邀請青年學子加入，共同開啟嶄新的學習與職涯發展篇章。

（延伸閱讀：AI落地產線發威 義守大學聯手在地企業拚升級）

更多上報報導

義守大學攜學子赴德實習 打造兼具科學與人文的全人醫療人才

打造南方音樂人才基地 高流攜手義守大學擴大流行音樂產業培育量能

「XPlorer探索者計畫」跨域探索、共創未來 三校共同展現教學創新成果