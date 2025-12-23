義守大學智慧科技學院跨域合作成果亮眼 智慧照護研發獲雙項大獎

▲義守大學遠端監測尿布即時監控系統獲得台灣醫療品質協會「2025 年品質改善成果發表競賽」中獲得初階組金品獎及初階組創新獎兩獎。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】義守大學電機工程學系與資訊工程學系攜手，結合高雄醫學大學岡山醫院及產業夥伴，推動智慧照護創新發展。團隊以「運用 MQTT 與 API 於遠端監測尿布即時監控」為研究主題，整合臨床照護實務與先進科技，成功開發「尿濕通報系統」，並在台灣醫療品質協會「2025 年品質改善成果發表競賽」中榮獲初階組 金品獎 與 創新獎 雙項肯定。

▲智慧尿布監控開發案從校內計畫(尿濕通報系統)出發，結合專業技術一路發展並實踐為實際可運醫療創新服務。

廣告 廣告

該系統結合感測器與無線傳輸模組，可即時偵測受照護者尿布濕度，並主動通報醫護人員及家屬，提升新生兒尿布照護的即時性與精準度。臨床應用顯示，系統穩定傳遞尿濕資訊，有效提升照護效率，並降低尿布性皮膚炎發生率，展現顯著臨床效益。

▲義守大學智慧尿布監控創新案(號B008)於2024綠點子國際競賽獲得銅牌肯定。

本計畫成果曾於「2024 綠點子國際競賽」獲銅牌肯定，並於 ECBIOS 2025 國際研討會發表，研究成果亦已被國際期刊 Sensors and Materials 接受刊登，展現學術深度與研究品質。參與學生表示，透過智慧尿布監控與即時通報系統，能有效降低照護延誤與人為疏失，提升整體照護品質與作業效率。

師長們指出，尿濕通報系統的成功導入，不僅展示跨域整合能力，也具高度擴展性，未來可推廣至長期照護體系，協助臥床者獲得更具尊嚴與品質的生活照護。同時，學生在系統規劃、整合與實務開發過程中，能將課堂所學落實於真實場域，提升專業素養與跨域能力，為職場競爭力增添實質優勢。

▲智慧尿布監控開發團隊(照片左起高醫岡山醫院兒科病房護理長陳淑芬、電機系吳榮慶老師、資工系王三元老師)

義守大學智慧科技學院長期整合校內外資源，推動「務實創新、學用合一」的教育理念，致力培育具專業技術、創新思維及跨域整合能力的人才。本次屢獲佳績，充分展現學院在智慧照護與科技研發上的實力，並為智慧醫療與臨床應用開啟嶄新篇章。（圖╱義守大學提供）