義守大學智慧雨林交流會揭示AI與淨零實務 教育接軌產業新動能

【記者 王苡蘋／高雄 報導】在科技快速演進、產業格局重塑的時代，真正的競爭力不僅源於技術領先，更取決於能否洞察自身在歷史與產業脈絡中的位置。12月17日，義守大學教授團隊參與「教育部智慧雨林產業創生人才育成計畫成果交流會」，與全國多所大學及產業夥伴交流教學創新成果，展現高教與產業共構人才培育的新動能。

交流會聚焦智慧科技、AI應用與永續發展，強調主題式課群設計、跨域教學實踐與產學協作。義守大學謝名家、林琳教授與國立高雄餐旅大學許孟鈞教授，共同發表「Gen-AI驅動數位孿生服務導入餐旅淨零轉型與碳管理整合應用」成果，學生透過數位孿生模擬與碳管理分析，建構碳盤查思維、智慧服務設計能力與數據視覺化素養，讓「淨零」不再只是政策語言，而成為可操作、可驗證的專業實力。

在另一科技應用路徑上，陳麗琴、楊俊哲教授分享「樂齡AI健康守護」課群成果，結合穿戴式感測裝置與AI技術，發展健康促進、跌倒偵測與AI健康陪伴應用，並導入長照場域驗證，展現科技回應高齡社會需求的實務價值。

義守大學從不僅止於技術學習，而是有意識地將學生推向產業前線，對接半導體、AI、智慧系統與淨零科技等關鍵產業。近期，校內舉辦全台首部半導體晶片紀錄片《造山者－世紀的賭注》觀影與線上導讀活動，由製片人蔣顯斌解析台灣半導體產業關鍵決策與戰略思維，引導學生理解台灣在全球科技供應鏈中的重要位置。

自2018年起，義守大學以前瞻視野布局AI發展，以「AI × Education、AI × Industry、AI × Healthcare、AI × Innovation」四大策略為核心，推動跨域課程、深化產學合作與真實場域串聯，建構創新創業孵育環境，培育具實作力、前瞻性與國際競爭力的新世代科技人才。義守大學以科技為筆、人文為底，持續引領學生洞察趨勢、做出關鍵判斷，創造長期價值。（圖╱義守大學提供）