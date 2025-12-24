義守大學校友齊聚聖誕嘉年華 深化跨世代情誼

▲義守大學校友總會舉辦聖誕嘉年華餐會凝聚義守情。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「有些關係會在畢業後逐漸淡去；但有些情誼，卻隨著時間推移而愈發深厚。」在義守大學，校友們不僅是過往身分的延續，更是一條持續向前延伸的共同道路。這樣的理念在義守大學校友總會被具體實踐與展現。隨著聖誕節將屆，義守學校友總會日前隆重舉辦「第十二屆第二次會員代表大會暨聖誕嘉年華餐會」，由義守大學古源光校長及校友總會張世昌總會長，同與校方主管、校友總會幹部群以及來自不同學系的校友齊聚一堂，在溫馨而熱絡的交流氛圍中，共同回顧校務發展歷程，分享校友成果，並進一步凝聚校友向心力，展現義守人跨世代連結、攜手前行的深厚情誼。

活動中義守大學古源光校長表示， 校友是大學最為珍貴且持續累積的核心力量，義守大學校方與校友總會始終攜手同行，從校園出發，向外連結社會、接軌世界。無論是在校務發展、人才培育或校友支持體系的建構上，雙方皆致力為校友打造穩健而長遠的發展平台，讓這條屬於義守人的道路走得更遠、更有力量；今年適逢義守大學創校35週年，校方及校友總會特別精心擘劃一系列校慶活動，內容涵蓋學術、藝文、產學、公益、文化等多元素面向，規劃近三十項主題活動，其中，於10月18日校慶當天攜手舉辦「校友千人回娘家晚宴」，邀請歷屆校友重返母校，在溫馨團聚中凝聚情誼，也共同典藏每一位義守人獨一無二的青春記憶與人生篇章。

校友總會張世昌總會長表示，近年來校友總會發展的核心策略，已從過往以活動為主的運作模式，逐步轉型為著重「支持式社群」的長期經營；今年起，校友總會已完企管系、後中醫學系與物理治療學系等系友會的成立，並規劃於未來一年內，再協助至少十個系所完成系友組織建構，期為校友建立穩定且具延續性之交流與互助的人際網絡。

張世昌總會長進一步指出，協助並輔導各學系成立系友會，將是校友總會未來的重要核心業務之一，期望系友會能成為促進人才銜接與經驗傳承的關鍵平台，協助初入職場的年輕校友順利建立人脈入口，同時也讓具備豐富實務經驗的資深校友，有機會回饋母校、分享產業視角，逐步型塑義守大學堅實而有層次的校友人脈網絡。特地感謝本會轄下公共形象委員會吳明坤主委負責統籌規劃並辦理今年度餐會，讓義守校友們在今天同聚一堂。鑒於義守大學為國際型大學，外籍校友遍佈五大洲，所以義守大學校友總會轄下設置國際服務委員會，主委為現任校友副總會長洪國興兼任，統籌相關海外校友行動，預計於明年前往馬來西亞及其他東南亞國家，進行海外校友拜會與交流，持續拓展跨國互動能量，逐步建構具全球視野與在地連結力的校友支持體系。

隨著義守大學系友會組織逐步健全、海外校友人脈網絡持續擴展，一個以「人才成長」為共同語言、以「人脈同行」為核心價值的義守大學校友生態圈，正穩健定成形。透過跨世代、跨領域與跨國界的連結，義守大學校友體系不僅深化校友彼此之間的支持關係，也逐步展現其在高教轉型、產業接軌與社會連結中的關鍵影響力。（圖╱義守大學提供）