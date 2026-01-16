義守大學校園版金馬獎 第二十六屆金種子影展圓滿落幕

義守大學電影與電視學系(影視系)「第二十六屆金種子影展」頒獎典禮近日圓滿落幕，作為影視系一年一度最重要的成果發表平台，金種子影展比照專業影展的製作流程與評選規格，完整呈現學生從企劃發想、拍攝執行、後期製作至公開放映的全流程實戰成果，充分展現其專業養成歷程；該影展亦被師生譽為為校園版的「金馬獎」，不僅是學生累積創作能量的重要舞台，更是正式邁向影視產業前不可或缺的關鍵試煉場。(見圖)

主辦單位今(十六)日說明，本屆影展以「肝、敢、趕」為精神主軸，象徵影視創作過程中長時間投入的「肝」、勇於嘗試與突破的「敢」，以及將想法化為行動、持續前進的「趕」；從大一基礎短片訓練、大二敘事與類型實作，到大三獨立製作階段，金種子影展不僅是一場作品競賽，更是貼近業界製作標準的專業成果驗收。本屆學生作品在題材與風格上展現高度多元性，內容涵蓋親情、青春成長、愛情關係、社會現象與自我認同等議題，形式則橫跨劇情片、紀錄片與實驗影像，充分展現學生豐沛的創作能量與敘事企圖。

最大贏家為親情喜劇片-《日日》，一舉囊括掃最佳影片、最佳男演員、最佳攝影燈光、最佳美術設計、最佳造型設計及最佳聲音設計等多項大獎，影視系主任李志強老師指出，《日日》團隊透過反覆修正敘事核心與視覺呈現，展現高度成熟的團隊協作能力與完成度，正是影視產業最為重視的關鍵素養。此外，由曾培杰同學執導的《沈默的吶喊》，憑藉紮實的類型片節奏與強烈情感張力，榮獲最佳導演獎；而林程揚同學執導的《你還是你》，以真誠而細膩的自我認同探索打動評審團，獲頒評審團特別獎，為本屆金種子影展寫下精彩註腳。

此外，本屆獎項中也出亦浮現多則轉學生在義守影視系重新找到創作熱情與方向的動人故事。榮獲「學期傑出創作人獎」的李哲銘同學，一年前毅然離開工業設計領域，選擇回歸影像創作之路，他說，這項獎項不僅是對作品的肯定，更是對其人生轉折的重要鼓勵。同樣身為轉學生的林宏軒同學，從資訊背景跨足影視創作，最終以作品《聚光燈》奪得最佳剪輯獎，充分展現跨領域思維在影像節奏掌握與敘事結構上的獨特優勢。這些故事不僅見證學生勇於轉換跑道、追尋熱情的決心，也彰顯義守大學影視系包容多元背景、激發創作潛能的教育價值。

在技術獎項的頒發過程中，影視系教師亦藉此機會引導學生思考AI浪潮下的創作本質與定位。王諭弘老師指出，AI的確能有效協助縮短製作流程，但創作的核心仍在於創作者本身，唯有秉持工匠精神，透過雙手與大腦的反覆琢磨，才能成就作品中最關鍵、也最動人的細節；陳嘉暐老師則提醒，AI協作的成效終究取決於人類所下的指令與判斷，學生應持續累積個人品味、視野與美學素養，才能在AI協力的時代中扮演引領創意方向的主導角色。

第二十六屆金種子頒獎典禮全程實況，可至YouTube搜尋並鎖定義守大學電影與電視學系官方頻道【金種子影展Golden Seed Film Festival】觀看。