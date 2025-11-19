義守大學營養系國考通過率高於全國平均值 為國培育專業營養人才

隨著高齡化社會加速到來，如何讓長者「吃得健康、吃得安心」已成為營養教育的重要使命；義守大學營養學系長期致力於培育學生成為兼具專業素養與創意思維的人才，並鼓勵學生以實作回應真實的社會需求。今年，營養系三年級學生以作品《健康紅綠燈》參加由衛生福利部國民健康署主辦的「二○二五銀領新食尚 銀養創新料理競賽」，在全國競賽中榮獲佳作，展現將專業知識轉化為改善生活的行動力，該作品以紅、黃、綠三色象徵「均衡營養、質地友善、色彩愉悅」，為長者的飲食旅程點亮一盞象徵「安心、自在、被理解」的溫暖之光，呈現營養學專業與創意料理完美交融的動人成果。(見圖)

義守大學營養系今(十九)日說明，「銀得好食GO‧義起食尚」團隊以日式炊飯為基底，巧妙融入台式風味，打造出兼具美味與營養的創新料理，該作品以富含Omega-3的鮭魚、豆腐與毛豆作為主要蛋白質來源，並以柔軟、濕潤的質地貼心設計符合長者在咀嚼與吞嚥上的友善需求；這道料理不僅營養均衡，更具高度實用性與推廣價值，只需家用電鍋與平底鍋即可完成，讓「健康從日常開始，照顧從餐桌出發」的理念輕鬆落實於每個家庭。透過《健康紅綠燈》料理，學生們展現出將營養專業與創意巧思化為具體行動的能力，讓長者的飲食既能滿足味蕾，也兼顧質地友善與用餐安心。

這次競賽指導老師鄭瑋宜副教授表示，同學們透過創意料理的發想與實作，學會以營養專業回應真實的社會需求；這次獲獎，不僅肯定了團隊的用心投入與默契合作，也再次彰顯義守大學營養系在培育人才與高齡友善實踐上的努力與成果。鄭老師也期盼，這份專業與關懷所凝聚的心意能從競賽延伸至家庭與社區，讓長者真正「吃得健康、活得精彩」，在日常餐桌上感受到被照顧與被看見的溫度。

回顧這段準備歷程，隊長邵靖宇分享，比賽剛開始時，我們對彼此還不太熟悉，也從未想過能一路走到最後，過程中經歷了無數次討論與調整，深夜裡反覆試做、失敗、再重來，雖然辛苦，但也因為這些努力，我們更清楚自己為什麼要堅持。隊員陳荍志說，到現在還是覺得很意外會得獎，真的很感謝隊友，沒有彼此的幫忙，絕對不會有這樣的成果，也非常感謝老師一路上的指導與陪伴。

義守大學營養系自民國九十三年八月成立以來，始終深耕臨床與社區營養領域，將膳食規劃、代謝管理與飲食教育實際帶入長照現場，培育具備專業判斷力與實務能力的營養人才；今年適逢第二十二屆系友回娘家，象徵系所多年扎根與專業傳承所累積的亮眼成果。今年度一一四年專技高考營養師證照通過率高於全國平均值，展現學生在專業學習與實務訓練上的穩健表現。

面對高齡化與健康產業快速發展的趨勢，義守大學營養系持續強化臨床實作與社區連結，引導學生在真實場域中運用所學、理解需求並提出改善方案；該課程設計亦著重知識與實作並行，讓學生從校園走入社區與醫療現場，逐步累積專業能力與問題解決經驗。未來，將持續培育能即時接軌職場的專業人才，成為促進健康生活與高齡友善社會的重要推動者。