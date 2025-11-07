義守大學醫學院跨文化實習 以科技與人文展現新世代醫療力

▲帝京大學醫學部附屬病院實習期間學生見證病患完成心臟復健，治療師頒授獎狀並合影留念。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】醫學教育不再僅是理性專業的累積，科技與人文能否並行，正成為新世代醫療人才的重要關鍵。義守大學醫學院物理治療學系五位學生今夏前往日本展開兩週跨文化臨床實習，在東京的 KINMAQ 整體院與帝京大學醫學部附屬病院，體驗融合專業、科技與人文關懷的醫療現場，開拓國際視野。

▲日本KINMAQ 筑波總部實習前講座，聚焦「筋膜手法」臨床應用。

擁有全日本76家分院的 KINMAQ 整體院以處理長期疼痛與慢性疾病見長，強調「以人為本」的治療理念。實習生劉昌修分享，在與患者互動過程中，治療師以陪伴與傾聽建立信任，讓物理治療不僅是技術操作，更是一種溫柔而有效的溝通。他說：「物理治療是一種語言，透過理解與陪伴，才能真正改善生活品質。」

廣告 廣告

在日本指定三級救急中心之一的帝京大學附屬病院，學生們走入外科、骨科、心肺及重症等臨床區域，觀察醫療團隊如何結合精準分工與AI輔助診療，提升效率與照護品質。王宥昕同學尤其印象深刻，她看見物理治療師、營養與語言治療團隊無縫合作，為長者客製吞嚥友善餐點，「科技能強化醫療，但真正觸動人心的，是對生命細節的尊重與守護。」

▲帝京大學附屬醫院職能治療師帶領實習同學實作FAB、MMSE 認知評估，體驗臨床觀察流程。

義守大學不只把學生送到國際舞台，更培養他們以創新方式回應醫療教育趨勢。學生從大二起自主學習日語醫療會話與跨文化醫療議題，實習後更以圖文、短片與自製 LINE 貼圖記錄所學，將解剖學結合插畫設計，推出「解剖學醫療貼圖」系列，讓艱深醫學知識變得親近有趣，展現在地化且具跨文化溝通力的醫療創意。

義守大學近年在醫學教育上的成績亦受國際肯定。根據《U.S. News & World Report》2024–2025「全球最佳臨床醫學大學」排名，義守與臺大、陽明交大、成大等一同名列全台前十；《遠見雜誌》2025年「企業最愛大學生」評比中，義守更獲「醫療院所最肯定南部私校第一」，展現其產學鏈結、臨床人才培育成果深具口碑。

義守大學以「科技驅動人文、教育連結世界」為核心，培育具臨床專業、國際文化素養與溫度的醫療人才。這不僅是一趟海外實習，更是跨越語言、文化與科技疆界的教育革新。從AI醫療影像到筋膜治療，從病患的笑容到創意貼圖，義守學子以行動證明：醫療的核心不只在於精準治療，更在於溫暖生命、理解人心。此次國際臨床旅程為學生未來職涯奠下厚實根基，也翻開義守醫學教育的新篇章。（圖╱義守大學提供）