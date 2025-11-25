義守影視系首座金馬！曾敬驊奪最佳男配角 書寫校史新頁

▲曾敬驊回學校與學弟妹分享演員成長之路

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】第 62 屆金馬獎頒獎典禮上，義守大學傳設學院電影與電視學系（影視系）第六屆校友 曾敬驊 以電影《我家的事》奪下 最佳男配角獎，創下影視系自創系以來的第一座金馬紀錄。當得獎人名單揭曉，他激動落淚、語塞，只說：「我做了很多勇敢的事情，謝謝電影讓我愛上這一切。」真摯的感言打動現場每位觀眾，也讓義守影視系再度成為焦點。

▲曾敬驊參與義守大學影視系系主任監製新作《失樂園》劇照

曾敬驊原本志在成為導演，但一次產學合作拍攝的試鏡意外開啟了他演員之路。大學期間，他成為系上最活躍的學生之一，幾乎參與每部短片演出，也在畢業製作短片《單車計劃》中擔任製片，從企劃到後製全程參與，累積了鏡頭前後的專業經驗，為日後踏入影壇奠定穩健基礎。

廣告 廣告

從《返校》萬人海選中脫穎而出，到《刻在你心底的名字》嶄露頭角，再到《不良執念清除師》入圍金鐘與亞洲電視大獎，曾敬驊一步步走出自己的演員之路。系主任李志強表示：「每一次試鏡、每一次在挫敗後重新站起來，都是通往夢想的修煉。他用行動向學弟妹證明，熱愛與努力最終會被看見。」

義守影視系多年堅持「做中學」的教學理念，從大一影視製作原理到大三獨立短片，每學期皆要求學生產出作品，「金種子影展」更設表演獎項，提供學生早期專業舞台。這股扎實訓練與創作能量，也讓更多校友在影壇發光：鄭毓萱以《女綁匪》拿下屏東電影節最佳女主角，陳柏欣的短片《你等會！》摘下金穗獎評審團特別獎，丁澔與顏宇睿則在跨類型作品中持續深耕。

曾敬驊手中這座金馬獎，不只是個人榮耀，更象徵義守影視系的教育實力與校友群體的影壇崛起。從課堂到片場，影視系用行動證明：夢想不是口號，而是用實力一步步點亮的光芒。（義守大學提供）