義守材科系首位「媽媽博士」黃琴雲 9年攻讀不懈點亮科研人生

義守大學材料科學與工程學系（材科系）今年誕生了一位極具象徵意義的「媽媽博士」黃琴雲，她不僅是一位傑出的畢業生，更是兩個孩子的母親；這張博士學位證書的完成，從來不只是學業的終點，而是一段關於時間管理、信念堅持與知識信仰的真實縮影，也為家庭照顧與科研學習並行的人生樣貌，樹立了動人而具啟發性的典範。(見圖)

義守大學今(十)日說明，黃琴雲老師現任教於岡山農工，自一○六年踏入義守大學校園起，便同時肩負母親、教師與研究者三重角色；九年來，她往返於學校講台、實驗室與家庭之間，在無數個清晨與深夜中累積實驗數據，也在孩子的成長歲月裡，書寫屬於自己的學術篇章。對她而言，攻讀博士從不是為了頭銜與光環，而是希望以「身教」實踐終身學習的價值，讓孩子親眼看見母親在面對挑戰時，依然選擇堅定前行的勇氣與韌性，並以行動詮釋「學習，從不因身分而設限」的人生信念。

廣告 廣告

在指導教授陳國駒的引領下，黃琴雲以論文《硒化處理溫度對鋇摻雜鑭銅氧硒薄膜之性質影響研究》完成關鍵學術突破，成功優化LaCuSeO薄膜的光電性能，為p型半導體透明導電材料領域開啟嶄新發展可能；這項研究成果不僅展現其深厚的專業實力與科研潛能，更象徵高等教育體系與前沿科研之間的緊密連結，使研究不再止於理論層次，而能實質回流至教學現場與產業應用，真正放大知識的社會影響力與實踐價值。

義守大學長年以跨域整合與實作導向辦學特色著稱，在科技浪潮與產業轉型交會的時代節點上，持續提供厚實的學術養分與多元研究資源，吸引無數應屆學子與在職人士前來學習深造；這裡不僅是一座校園，更是一座通往專業養成與人生夢想的知識殿堂。從AI科技、智慧製造到材料科學與永續研究，學校以穩健而充沛的辦學能量，系統性建構兼具理論深度與實務廣度的學習場域，讓不同人生階段、不同背景的學習者，都能在這裡找到重新出發、持續成長的契機與方向。

在家庭支持與學術熱情的交織下，黃琴雲成為義守大學材科系首位於育兒期間完成博士學位的「媽媽博士」，這不僅是一項個人成就，更是一種時代象徵-女性在科研領域與教育現場，正以更加堅定而自信的步伐，持續拓展專業邊界。她的故事，是一種真實而具體的社會示範，知識不分年齡與身份，學習不設人生時程表，只要願意投入，學術之門始終為所有人敞開。未來，她將把累積的研究能量帶回教學第一線，讓科學精神在下一代心中生根發芽，使「終身學習」不只是理念，而成為可被看見、被實踐的生活態度。

當知識不再只是年輕世代的專利，而成為人生不同階段皆可選擇的道路，義守大學所承載的，便不僅是學術殿堂的高度，更是一種對夢想長期開放、溫柔而堅定的教育溫度；放眼未來，隨著AI科技、綠能材料與跨域創新持續重塑世界版圖，義守大學正以更開放、多元且前瞻的姿態擁抱下一波知識浪潮，讓每一位走進校園的人，都能在這裡找到新的方向與可能，在時代洪流之中，點亮屬於自己的光芒與定位。