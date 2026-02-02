義工團援建七股 弱勢戶擁新居

台南市七股區1名陳姓單親媽媽帶著年幼2子1女，僅靠低收入戶生活補助和打零工過日子。去年丹娜絲颱風時房屋嚴重受損，經台灣心義工團協助陳婦重蓋一間全新的鋼構屋，內有舒適的3房2廳和全新家具，2月1日讓陳婦一家人歡喜入厝。

陳婦帶著就讀國小的2兒及抱在手中的小女兒住在七股區十份子老家，陳家是低收入戶，家中還有年邁父母，父親生病失智住在安養機構，母親與其他家人同住。

去年7月丹娜絲颱風強襲七股，陳家屋頂被吹掀，災後臨時用帆布蓋屋頂，牆壁破口也用帆布圍上，沒錢整修房子，七股區公所積極幫他們媒合善心團體協助。

台灣心義工團去年7月丹娜絲颱風過後，在七股幫忙屋頂修繕時，即有民眾向該團通報，指陳家需要房屋修繕。經義工團現場實勘後，認為陳家外牆都用石棉瓦片封板，評估後認為沒有修繕價值，需要整屋重建。

當時台灣心義工團有其他案在執行，且必須再募款，無法立即伸出援手來執行。今年1月初即開始執行陳家重建案，讓陳姓婦人與3名孩子有個堅固房子，能安心生活與安全成長。

台灣心義工團自1月17日起連續3周假日動員超過200人次義工，包括鐵工、水電、木工、泥水等專長義工通力合作，拆掉陳家破舊老房子，興建全新鋼構屋，還有善心人士捐助家電用品和家具、床具等。

工程在1日完工，台灣心義工團將新家鑰匙交給陳姓婦人時，立委郭國文、七股區長李佳隆、負責重建案的台灣心義工團監事楊海西與義工團成員，也一起歡喜見證陳家入厝。

陳婦帶著家人見到全新3房2廳的溫馨新家，不禁感動落淚不斷感謝，她的2個兒子則是雀躍地與人擊掌，歡喜有新家和自己的房間，讓一家人重啟新生。