義式冰淇淋世界賽 彰化職人擊敗50隊伍奪冠
一聽到自己就是冠軍，台灣冰淇淋職人趙韻嵐和丈夫及孩子一同上台，接受這份榮耀，還帶來國旗飄揚會場。
興奮之情難以言喻，來自彰化鹿港的趙韻嵐和丈夫一起參加今（2025）年在義大利西西里島舉辦的義式手工冰淇淋世界賽，經過半年製作發想，選定以台東紅烏龍為基底，加入彰化產的蜂蜜以及義大利當地的橙橘，醇厚口感搭配清新的微酸，呈現出特別的台灣味，也抓住評審的口味，從全球50支參賽隊伍中一舉奪冠，這也是台灣首次拿到世界冰淇淋冠軍。
義式手工冰淇淋世界賽冠軍得主趙韻嵐說，「我用的東西是我們台灣在地的食材，我希望你們吃到這個冰淇淋的時候，是可以想起什麼的，就算我們的語言不通，但是我們可以透過義式冰淇淋，可以聯繫我們之間的感情。」
趙韻嵐說，製作靈感來自於義大利傳統的聖誕蛋糕，取名為烏龍之光，希望用義式冰淇淋的醇厚綿密，帶出台灣在地味。消息傳回台灣，有民眾等不及來品嘗。
民眾顧先生指出，「它這比較綿密，應該用料是很實在的。」
冰淇淋店員工尹保華說，「其中製作技術，包括使用方法是跟我們一般作冰淇淋的方式比較不一樣，但吃起來、口味上，口感或者是味道上都有特別不一樣。」
趙韻嵐表示，像是紅心芭樂，紅烏龍或是百香果等，都是取自台灣在地的食材，除了讓世界知道最好的冰淇淋在台灣，也傳遞了濃濃的在地情感及特色。
