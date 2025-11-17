義式臺菜小餐館的浪漫饗宴～必吃松露濃湯與主廚熟成鴨胸，中壢溫馨老店給你一桌浪漫好時光
結婚 17 週年的這天，我們決定回到中壢的老朋友～
Postman 郵差先生義式臺菜小餐館。
這間開在延平路上的小餐館，外觀低調、名字卻有溫度，
像一封慢遞的手寫信，寄給那些懂得細細品味生活的人。
久違多年再訪，木質調的室內仍舊溫潤，
柔黃的燈光下（比印象中的量了一些），
每個角落都有一點歲月的氣味。
這次被安排在店內的一張大桌，
後來隔壁是一家人正熱鬧地聚餐，
小孩的笑聲、杯盤的碰撞聲在空氣中回蕩，
那一刻，我突然覺得，紀念日的浪漫也可以是這麼生活化。
上一次造訪，是坐在吧台前，
能近距離看著師傅料理、聽著鐵板的滋滋聲、聞著炙香，
那是專屬於兩人的親密節奏；
而這次的大桌氣氛則熱鬧、有煙火氣，
兩種氛圍，各自美好。
松露馬鈴薯濃湯 × 安德尼斯歐式麵包
今晚的序幕，是一碗香氣濃郁的 松露馬鈴薯濃湯。
湯面上閃著一層薄薄的奶油光，
一口下去，松露的幽香與馬鈴薯的綿密交織，
滑順、細膩、充滿層次。
搭配外酥內軟的手工歐式麵包，
抹上奶油後的香氣更是療癒，
這樣的開場，安靜卻令人滿足。
希臘海鮮熱炒
橄欖油與蒜香是靈魂所在，
蝦仁、花枝與干貝醬…在熱鍋裡翻炒，
香氣瞬間盈滿整個空間；
那海味的鮮與酸豆的鹹完美融合，
彷彿在舌尖開出地中海的花；
還有酸奶與半熟蛋的搭配，更添風味與口感。
炸姐夫・絲網起司・甜椒奶油
這道創意料理是當晚的亮點。
炸櫛瓜外層酥脆、內裡軟嫩，
上層覆著絲網起司與 Jamon 火腿，
最後以甜椒奶油收尾，鹹、香、酸、甜平衡得剛剛好。
每一口都能嚐出主廚對味道層次的拿捏。
這道菜的名字也太特別，一直好想問問店家，
為何會取「炸姐夫」這個名字呢？
甜洋蔥起司雞肉手工水管麵
焦糖化洋蔥的香甜與起司的濃郁是靈魂，
舒肥作法的雞肉鮮嫩，水管麵彈牙又吸飽醬汁。
這樣的組合既不油膩，又有溫柔的飽足感，
吃起來像是會讓人微笑的味道。
爐烤14天熟成櫻桃鴨胸 × 高溫碳烤無花果
這道主餐有著成熟而內斂的氣質，
鴨胸粉嫩的切面閃著油光，外皮焦香、肉質柔嫩；
搭配碳烤無花果與香醋醬汁，
酸甜交織的層次在口中綻放。
這是一道屬於紀念日的菜，
穩重、細緻，卻不失浪漫。
不過，這道菜不是皮皮的菜，
略帶粉紅色的鴨肉，皮皮覺得過生，所以不太敢吃（苦笑）
在去廁所途中通道的冰櫃中瞧見了正在熟成的鴨肉，
嗯，整櫃的鴨肉，不難想像這道菜是Postman 的招牌。
甜點收胃：提拉米蘇（含咖啡奶酒）
最後登場的是提拉米蘇，
帶著微苦的可可粉與淡淡奶酒香氣，
甜中帶苦、滑順細膩，
是一個完美的句點，也是一場餐後的微醺浪漫。
這提拉米蘇完全是我的菜，太….喜歡了，
好久沒吃到這麼好吃的提拉米蘇了，
一口讓我回到義大利的回憶中。
這次點的 雙人共享餐 NT$2400（不含服務費），
雖然價格依舊「不可愛」，
但整體用餐氛圍與料理品質都維持得很好。
料理沒有誇張的創新，卻誠懇、穩定、細膩，
就像經營一段關係，
不靠華麗取勝，而靠日復一日的用心。
離開時，店外的燈光與雨水灑在延平路上，
今日的天公不作美，也許是因為如此，
所以今日才能如此輕鬆訂到位吧！
嗯，我們笑著說：「不用紀念日，平常時也還是會想再來。」
Postman 郵差先生義式臺菜小餐館
地址｜320 桃園市中壢區延平路 452 號 1 樓
電話｜0911 579 189
特色｜中壢老字號餐廳、義式 × 台味融合料理
雙人共享餐｜NT$2400（不含服務費）
推薦菜色｜松露馬鈴薯濃湯、甜洋蔥雞肉水管麵、熟成櫻桃鴨胸、提拉米蘇
文章來源：快樂雲愛旅行
