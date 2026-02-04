義式連鎖餐廳疑爆食物中毒 父母反覆發燒腹瀉、女兒熱痙攣住院

新北市衛生局前往民眾提供疑似用餐後感染食物中毒的新莊宏匯廣場內某義式連鎖餐廳稽查，同步抽驗凱撒沙拉。（新北市衛生局提供／吳嘉億新北傳真）

新莊宏匯廣場內某義式連鎖餐廳，近日傳出疑似食物中毒事件。有民眾於社群平台發文求助，家人在前往用餐後陸續出現發燒、腹痛、水瀉等急性腸胃炎症狀，甚至還有因高燒引發熱痙攣住院情事，新北市衛生局3日獲報後派員前往稽查，針對不符規定要求限期改正，也同步抽驗凱撒沙拉。業者今（4）日也發布致歉聲明，並宣布自主停業一天配合調查。

民眾日前在社群平台發文求助，說明1月29日晚間前往新莊宏匯廣場某義式連鎖餐廳用餐後，一家四口除3個月大嬰兒外，發文者的先生自隔日起每日反覆畏寒、發燒與腹痛、水瀉；女兒則是31日一早高燒引發熱痙攣，目前仍住院治療中，醫師也在診斷後研判疑似沙門氏菌感染，發文的女子則是出現輕微發燒與水瀉症狀，才會發文尋求是否有其他同日用餐民眾出現相同的情況。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，3日接獲疑似食品中毒通報後，隨即派員前往稽查，其中針對個人衣物置於作業場所等不符規定處，已要求業者限期改正，若屆期複查仍不合格，將依違反食安法第8條第1項之規定，處6萬元以上、2億元以下罰金；另抽驗凱撒沙拉檢驗衛生標準，若經檢驗不符規定，經命其限期改正，若複抽仍不合格，可依違反食安法第17條之規定，處3萬元以上、300萬元以下罰金。

餐廳發表致歉聲明，指出全力配合相關主管機關進行調查，釐清實際發生原因，並基於對顧客健康與食品安全的高度重視，於今日自主停業一天，同步進行環境及相關作業流程全面清潔與消毒，作為預防性處理措施，後續相關資訊將以主管機關正式公布內容為準。

對此，宏匯廣場則是回應，公司會全力配合衛生局的調查，務求釐清問題根源並全面清消；並持續與品牌方保持聯繫，全面檢視其作業流程，確保食安管理落實無虞，保障消費者用餐品質與權益。

