義披薩名店羞辱台旅客延燒！驚動市長滅火：將與台灣代表會談

義大利蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面為「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）辱罵台灣旅客緩頰。翻攝自蒙市官網、Claudio Del Rosso FB



台灣旅行團遭義大利披薩店老闆拍片辱罵之事仍延燒中，此事也引起所在城市蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）關注，他出面緩頰，表示該披薩店老闆犯了嚴重錯誤，以各種方式向大家道歉，而自己也將會邀請台灣駐義外交官會面，共同商討化解爭端。

事件起於蒙特卡丁尼市知名美食「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），因不滿16名台灣遊客只點5份披薩、3杯酒，拍影片公審辱罵「那些該死的中國人」，而不知情的台灣人還以為老闆很友善，對他比讚等等，讓部份看到影片的台灣人相當不滿，提出抗議，而帕齊尼事後也將影片刪除，並向台灣人與中國道歉。

事實上，此事不僅能凸顯異國文化不同，也反映目前國際旅遊的現狀，對於此事紛爭，義大利媒體《國家報》（La Nazione）報導，帕齊尼是前義甲前鋒強保羅帕齊尼（Giampaolo Pazzini）的親哥哥，是蒙市居民都知道的人氣王，而市長德羅索為此事緩頰說，帕齊尼的個性熱情且喜歡開玩笑，「我相信帕齊尼並非有意冒犯任何人，是想藉此在社群媒體博取更多人按讚，只是他採取的作法嚴重錯誤。」

德羅索強調，蒙特卡丁尼市熱情好客，很歡迎世界各地旅客到訪，發生此次事件不代表蒙特卡丁尼市，也不代表市民朋友的立場，他也認為，帕齊尼犯了誤，正以各種方式道歉，用誠意面對問題，而自己身為市長，將於下週邀請台灣駐義外交代表會晤，重申蒙市熱情好客精神，期待能讓事件能完美落幕。

此外，《國家報》提到，事實上義大利正面臨嚴峻的旅遊議題，不少國際旅客以「窮遊」節省旅費開銷，譬如佛羅倫斯的義大利餐廳老闆就反映，許多客人佔據座位卻點少量食物，長期下來已影響餐廳營運，十分困擾。

義媒強調辱罵絕不是解決問題的方法，同時也透過文化差異解釋此次紛爭，有旅台的義大利人就分享，台灣人喜歡分食，但義大利餐廳不歡迎多人共食一份餐點；台灣網友則認為，店家可以事前說明點餐規則。

