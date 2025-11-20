義披薩店老闆見「台人光顧」哭出來！討拍稱「遭恐嚇」網一看搖頭了

國際中心／巫旻璇報導

日前一群台灣旅客日前在義大利蒙特卡丁尼市一家披薩店用餐，同行16人僅點了5份披薩與3杯啤酒。店家不但將他們的清晰畫面拍下上傳社群，先以「中國」稱呼，之後聽到遊客自我介紹「來自台灣」時，又突然改口高喊「台灣」並揶揄驅趕，整段影片引發國際譁然。當時台灣旅客聽不懂義大利語，以為老闆只是熱情應對，還對著鏡頭開心比「YA」和豎大拇指，沒料到自己其實成了對方鏡頭下的嘲弄主角。影片曝光後迅速在網路瘋傳，雖然店家隨後緊急刪片並道歉，但後續反覆的行為仍飽受外界質疑，風波持續延燒。近日，一名台灣旅宿業者在Threads上發文，表示親自帶客人前往該店用餐，卻意外聽見老闆的另一面說法。

義大利披薩店老闆見「台灣人光顧」哭出來！委屈討拍稱「遭恐嚇」網一看搖頭了

披薩店老闆因台灣16名旅客只點5份披薩、3杯啤酒，拍影片公開嘲諷，還喊「台灣滾吧」引發炎上。（圖／翻攝自小紅書）





一名旅遊業者19日在Threads發文透露，當天帶著民宿房客前往該間披薩店用餐，老闆聽到他們來自台灣，感動得幾乎落淚，並主動解釋這幾天的處境。老闆表示，事件爆發後，他接到大量恐嚇電話與簡訊，有人揚言要對他及家人不利，甚至有人惡意將他的電話號碼張貼在求職網站，假冒徵人資訊，導致他每天被電話與訊息淹沒。

原PO感嘆：「一件事有不同的樣貌，站在不同角度看，事態也會有所不同。」他強調，無論外界如何批評，生活仍要繼續。現場可見老闆與老闆娘仍專注揉麵、烤披薩，員工忙碌接單，店內座無虛席，氣氛平和。他最後引用義大利諺語「與人玫瑰，手指留香（Chi semina amore raccoglie felicità）」，呼籲大家以善意看待事件。

披薩店老闆遭炎上，卻在道歉影片中高喊「我愛中國、我愛台灣」，再次引起台網不滿。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini 臉書）





不過，這篇貼文一出，掀起網友兩派論戰，不少網友認為當初老闆先歧視台灣人，留言表示「台灣人真是寬容大量，因為不是拍你的臉辱罵發上網。吃虧的不是你，現在你佔上了便宜得流量，果然知道流量密碼」、「我拒絕任何形式的種族歧視 請你不要代表台灣人！」、「認真工作和對客人沒禮貌是兩件事」、「義大利是沒有別家pizza 店喔」、「恐嚇電話？？？？？誰會為台灣人出面恐嚇」、「所以是義大利人還是台灣人恐嚇老闆 要不要講清楚？寫這樣是什麼意思？」、「reddit 上面一大堆歐美人就是在炮轟老闆是種族歧視」；也有人認為能聽聽不同觀點，「若雙方都有誤會，或許還有轉圜的餘地」、「這樣很好，留下美好的句點」。整起事件仍持續在網路發酵。

















