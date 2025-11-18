義披薩店辱罵台灣客惹議！市長急滅火：理解台灣並非中國

義大利一間披薩店因辱罵台灣遊客引發爭議，事件持續延燒。（圖／翻攝自IG@pizzadalpazzo、Claudio del Rosso臉書）





義大利一間披薩店因辱罵台灣遊客引發爭議，事件持續延燒。義大利媒體報導指出，事發地蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）市長德羅索（Claudio Del Rosso）已與台灣駐義代表蔡允中通話。市長強調，他「完全理解台灣與中國是兩個不同的國家」，並表示這起事件屬於個人行為，不代表該市立場。

根據《義大利國家報》（La Nazione）報導，該報以「蒙特卡丁尼市披薩醜聞達成和解」為題指出，市長已與蔡允中通話。原本可能演變成更嚴重的外交衝突，但雙方在溝通後已「初步握手言和」。

廣告 廣告

市長在通話中重申，雖然事件令人遺憾且不應發生，但這完全是店家個人行為，不代表蒙特卡丁尼市或市民整體態度。他也強調，自己十分清楚「台灣和中國是不同國家」，並表示此事件不會影響當地一貫的熱情好客傳統。蒙特卡丁尼市一直以國際化著稱，樂於接待世界各地的旅客。

報導指出，蔡允中感謝市長的說明與誠意，強調事件不應破壞雙方長期友誼。他並邀請市長日後訪問台灣駐羅馬代表處；而市長也表示，下次前往托斯卡尼大區時，將造訪這座溫泉小鎮。

整起事件起源於蒙特卡丁尼市一家名為「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）的店家。老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前在社群平台發布影片，抱怨台灣旅行團「有16人卻點5個披薩」，更以「該死的中國人」、「滾回去」等語辱罵，立即在台義兩地引發強烈討論。

爭議發酵後，帕齊尼刪除影片並拍攝道歉，但仍難以平息外界不滿。他近日在義大利地方媒體受訪時改口稱當天實際是13人點4個披薩，並為自己的言行道歉，強調自己不是種族主義者，還提到配偶並非義大利人。他表示，事件爆出後店內接到數百通威脅電話，讓他深刻反省。《國家報》分析，帕齊尼之所以會激怒大批民眾，不只因為他批評顧客「太小氣」，更因他把台灣人誤認為中國人，而兩地關係本就敏感，近期更有緊張情勢，使得反彈更為強烈。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

披薩店老闆公審台灣遊客 他揭義大利網友真實看法

義國老闆公審台客！ 同團旅遊部落客還原：他有同意

16人點5披薩遭辱罵！ 在台義大利人批老闆：真的不應該

