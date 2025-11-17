義披薩店「公審台客」才道歉！網曬「1圖」疑老闆動粗口

國際中心／于士宸報導

日前，義大利一間披薩店因一段「公審台灣旅客」的影片掀起跨國風波。16名台灣旅行團遊客僅點了5個披薩用餐，卻遭店主拍片上傳網路，疑似不滿一行人「點太少」。影片曝光後立刻引發台灣網友怒火，紛紛湧入店家Google評論灌爆負評，迫使店長緊急將影片下架並拍片道歉；未料，他在道歉影片中高喊「我愛中國、我愛台灣」，又再次惹怒大批台灣網友。更離譜的是，有網友在Threads貼出店家評論截圖，疑似是店主本人被發現事後竟在Google評論區爆粗口回應，態度與道歉時明顯有落差。

廣告 廣告





義大利披薩店「公審台客」才剛道歉！網曬「1截圖」疑老闆動粗口爆FXXX

披薩店老闆因台灣16名旅客只點5份披薩、3杯啤酒，拍影片公開嘲諷，還喊「台灣滾吧」引發炎上。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini臉書）









義大利披薩店「公審台客」才剛道歉！網曬「1截圖」疑老闆動粗口爆FXXX

披薩店老闆遭炎上，卻在道歉影片中高喊「我愛中國、我愛台灣」，再次引起台網不滿。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini 臉書）





義大利蒙特卡丁尼市的披薩店（Pizza dal Pazzo）老闆，日前因一行台灣旅客16人只點了5份披薩、3杯啤酒，疑似不滿消費金額過低，竟拿起手機拍攝並在鏡頭前以外語嘲諷：「台灣滾吧，他們連英文都聽不懂」，當下不知情的台灣旅客還以為老闆在友好互動，熱情向鏡頭介紹自己來自「台灣」，甚至比出讚與YA手勢，卻完全沒聽懂背後的羞辱言語。事後，影片在網路炎上、店家評價也被網友狂洗，不得不出面道歉的老闆卻又喊出「向所有中國人、台灣人道歉」，甚至嗨喊「台灣與中國加油」，大大告白的場面再次點燃台灣網友怒火。沒想到，大量疑似台灣網友的帳號灌進該店家Google評論，留下多則「護國評論」，指控店家態度差、沒禮貌，沒想到其中一則「這只是一個文化差異，許多人習慣美國『共享披薩』風格，可能沒注意到在義大利是不同的......」的留言，卻遭疑似店主本人、擁有官方認證的藍勾勾帳號，動粗口回覆「Fxxk u」，引起全網震驚。





義大利披薩店「公審台客」才剛道歉！網曬「1截圖」疑老闆動粗口爆FXXX

一名網友曬出疑似店主在Google評論區的回應，只見帳號動粗口回覆髒話。（圖／翻攝自Threads）





事到如今，該則Google評論回應已經從頁面上消失，不過相關截圖早已被眼尖網友保存並在Threads上瘋傳，無論是遭到本人刪除，或是整段對話來源可能是網上的假造內容，都還有待進一步釐清。





原文出處：義大利披薩店「公審台客」才剛道歉！網曬「1截圖」疑老闆動粗口爆FXXX

更多民視新聞報導

中國祭「禁日令」民眾不甩？小粉紅「瘋飛日本」喊這句

2025「全球最富城市」不是紐約！台北勇奪「這名次」

新婚尪遭妻抓姦！用「LINE隱藏功能約戰」破解方式曝

