義披薩老闆喊「愛中國、台灣」又被燒！網揭「恐踩紅線」下場慘了

一群台灣旅客日前前往義大利蒙特卡丁尼市一間披薩店用餐，因16人僅點了5份披薩與3杯啤酒，遭店家拍下清晰影像並上傳社群，點名「台灣人」引發爭議。當時旅客聽不懂義大利語交流，以為老闆是在熱情互動，還對鏡頭開心比「YA」、豎大拇指；沒想到影片中老闆是在嘲諷客人、甚至還笑客人聽不懂他說話內容，畫面曝光後迅速在網路延燒，店家雖緊急刪片道歉，但後續再以「向中國人、台灣人道歉」的說法，仍讓不少台灣網友忍不住質疑其真心，甚至還有網友提出老闆有可能面臨「踩線歐盟規定」的可能性，最慘下場曝光。

義披薩老闆道歉喊「愛中國、台灣」滅火失敗！網揭「恐踩歐盟紅線」最慘下場曝光

台灣旅客在義大利披薩店被老闆拍下清晰畫面還喊「台灣滾吧」，影片上傳後引發炎上。（圖／翻攝畫面）

披薩店「瘋狂披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）公審台灣人事件在義大利當地媒體掀起討論，蒙特卡丁尼市市長德羅索出面表示，店家拍攝影片的行為為了效果而做得太過，方式確實相當不妥，但強調老闆並非惡意或有歧視動機，並重申「侮辱遊客並非城市的待客之道」，市長也透露，將在近期邀請涉及國家的外交代表會面，希望藉此再次傳達當地的友善態度。





義披薩老闆道歉喊「愛中國、台灣」滅火失敗！網揭「恐踩歐盟紅線」最慘下場曝光

老闆雖刪片道歉，但又說「向中國人、台灣人道歉」，再度惹怒台灣網友。（圖／翻攝自臉書@Patrizio Pazzini ）

事件在台灣網路也呈現兩派聲音，部分網友認為店家拍片嘲諷不妥，也有人指出團客點餐較少確實容易引發誤會。不過臉書粉專「阿嬌哥的享樂生活」在15日跳出來還原現場，表示自己就在該團，說明當晚因塞車抵達飯店已晚，導遊為了讓長輩先吃點東西，帶大家到附近餐廳用餐，但因時差緣故大多數人食慾不佳，全團只點了飲料、酒和5份披薩。她強調，導遊已事前向店家詢問並獲得同意可以少量點餐，當時店家也笑著以義大利語交談，所以大家都以為老闆很熱情，直到回飯店後才發現對方其實在直播抱怨。





義披薩老闆道歉喊「愛中國、台灣」滅火失敗！網揭「恐踩歐盟紅線」最慘下場曝光

有網友指出，店家未經同意公開旅客影像恐違反歐盟一般資料保護規則，最高可能被罰到2,000萬歐元。（圖／翻攝自臉書@Patrizio Pazzini ）





另外，也有網友提醒，店家擅自拍攝旅客清晰臉部影像並公開上傳，可能已觸犯歐盟 GDPR（一般資料保護規則），GDPR 明定，未經當事人同意，不得蒐集、處理或公開可識別個人身分的影像；若影像被用來嘲諷、貶抑或造成名譽傷害，情節更為嚴重。若遭旅客檢舉，當地主管機關可能介入調查，最高裁罰可從2萬歐元一路到2000萬歐元不等。過去就有義大利公營單位因曾違法散播監視影像，被裁罰20萬歐元（約722萬台幣），至於披薩店老闆是否會因此面臨後續法律責任，仍有待後續釐清。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

