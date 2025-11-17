義披薩老闆道歉假的？醫師：永遠避開這類店

▲義大利披薩店老闆事後雖緊急道歉，但仍無法滅火，甚至驚動市長出面緩頰。（圖／翻攝自臉書Patrizio Pazzini）

[NOWnews今日新聞] 台灣旅行團日前在義大利用餐卻遭遇羞辱風波，一間披薩店老闆不僅以義大利語拍片公審，還嘲諷16名台灣旅客「只點5份披薩、3杯啤酒」，甚至用「中國人」、「日本人」刻意揶揄，讓一行人毫無防備地在鏡頭前比讚合照，被羞辱卻渾然不知。對此，醫師姜冠宇認為，該老闆第一時間就公審，那就是他的價值觀、他的認知行為，後面有道歉都是假的。

姜冠宇表示，其實點披薩，低於店家低消預期，老闆如果真的沒有發自內心的歧視，第一時間應該是和顧客溝通，希望提升一下消費內容，畢竟顧客有沒有對你不禮貌、耍性子，是真的不知情，但是那位義大利老闆選擇第一時間就公審，這並不是正常店家會做的事，那就是他的價值觀，他的認知行為，後面有道歉都是假的。

「是我絕對不接受，而且會對親朋好友說永遠避開這一家，用力講、拼命講、極力在朋友圈宣傳。」姜冠宇指出，在國外，甚至國際場合，本來就要小心三不五時會遇到當地極右派的人，他也有遇過幾個，自己根本沒怎麼樣就被招惹、看不爽、小事被放大、見縫插針，這種就是避開，被糾纏上就不理會、盡量求助，事後一定要堅定表達自己的委屈給可以理解的人知道。

姜冠宇直言，可以體會東方人不是每個人胃口都像西方人這麼大，西方人是可以狂吃起司類食物，他們從小就這樣訓練；而東方人體質是吃米飯來的，是只要脂肪類食物一入胃就會更快飽的，說不定吃多還會脹氣不舒服，像他吃披薩就是吃兩片配個可樂就會飽，所以他不認為這些台灣朋友有錯，對自己要有自信！

姜冠宇認為，要做旅客服務，就一定會遇上國際文化差異，沒有容納國際文化上的差異就攻擊，這是本來就不適合服務國際旅客的店家，「我們永遠記住，避開它就好」。

