義披薩老闆PO片道歉後...轉頭「再飆髒話嗆留1星網友」 Google評論湧公審！商家頁面疑遭刪

披薩店老闆帕齊尼在Google評論回嗆1星，網友熱議中。（翻攝自instagram/pizzadalpazzo；Threads）

影片道歉後仍在Google爆粗口罵人？義大利蒙特卡丁尼市知名披薩店「瘋子披薩」老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）近期因公審台灣遊客事件持續延燒，雖日前已拍片道歉，但仍被網友發現在Google評論區以髒話回嗆1星評論，除了台義兩地網友熱議，也引起個資及法律疑慮。

老闆回嗆1星評論，Google商家頁面被下架？

有網友在「瘋子披薩」留下1星評論指出，「這真的只是文化差異。很多人習慣『共享披薩』的美國風格，或許沒有意識到，這在義大利有所不同。」未料，帕齊尼竟用英文爆粗口回覆「fxxk u」。然而目前該店在Google maps上的商家頁面似乎已遭移除，Tripadvisor也顯示歇業，事件仍持續受到關注。

老闆未經同意拍攝客人可能觸犯法律？

帕齊尼曾在影片中拍攝台灣遊客面容並上傳網路，引發個資疑慮。依據歐盟《通用資料保護規則》（GDPR），未經同意上傳個人影像屬違法行為，最高可罰2,000萬歐元。而去年（2024）就有類似案例發生在義大利特倫托市（Trento）因AI監控違反GDPR，遭處以5萬歐元罰款。

台灣遊客遭羞辱 影片曝光引爭議

事件源於16名台灣遊客僅點5份披薩，帕齊尼卻一邊佯裝熱情拍攝，一邊用粗俗字眼羞辱台灣遊客，甚至口出「那些該死的中國人」，遊客當下毫不知情正遭受羞辱，在帕齊尼問客人從哪裡來時，還開心比讚、比YA報出「Taiwan」。影片曝光後，引起台義兩地網友猛烈抨擊。

市長與外交單位介入 事件仍延燒

帕齊尼雖於上週五（14日）上傳道歉影片，高喊「你們是如此美好、神奇的人民」「我愛中國，我愛台灣」，但風波仍然未平。事件也延燒到讓蒙特卡丁尼市市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰，強調此事件「不代表城市立場，並將安排與台灣駐義代表會面，希望化解爭端」。

