義接裝Skynex短程防空系統 保護基建

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」報導，義大利已接收首套由德國萊茵金屬開發的Skynex短程防空系統，可望進一步提升義軍打擊戰力，反制潛在新興空中威脅。

報導指出，萊茵金屬18日在位於拉蒂納省的防空砲兵司令部，向義國陸軍交付首套Skynex防空系統，未來投入部署後，將能增強義軍短程和近距離空防能量，應對無人機等新型空中威脅。義國陸軍表示，Skynex將保護關鍵基礎設施、民生區域和部隊。

義大利1月和萊茵金屬簽約，採購4套Skynex系統，搭配車輛、彈藥、訓練以及為期10年的後勤服務，還有增購3套的選項，總值上看4億歐元（約新臺幣135.9億元）。

Skynex短程防空系統以Skymaster指管系統為核心，搭配搜索雷達和Revolver Gun Mk3快砲，能在偵獲目標後，以快砲砲塔裝備的雷達和光電感測器，與4公里內的目標進行交戰，並以35公厘程控式彈藥，對抗火箭、榴砲、迫砲彈、無人機、滯空攻擊彈藥等威脅；並採開放式架構，可視需求整合用戶選裝的感測器或武裝。

義大利陸軍接收首套Skynex短程防空系統，強化保護關鍵基礎設施。（取自萊茵金屬網站）

義軍部署Skynex後，將能大幅提升短程打擊能量，有效肆應小型空中威脅。（取自萊茵金屬「X」）