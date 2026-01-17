義揭北極政策 籲歐盟、北約優先關注

記者施欣妤／綜合報導

義大利政府16日發布新北極政策文件，重申北極日益增長的地緣政治與經濟重要性，強調歐盟與北約應將其視為「優先事項」，攜手面對俄羅斯與中共在北極地區的擴張與競爭。

俄中加強合作 北極恐軍事化

義大利副總理兼外長塔加尼與防長克羅塞托等官員，16日發表全名《義大利與北極：快速變動區域的合作價值》的北極政策文件，正在日本訪問的總理梅洛尼也發表書面聲明支持。內容揭示北極對全球安全、經濟與航道等領域的重要性，並提到烏俄戰爭後，北極面臨軍事化風險，尤其俄「中」加強在該區域的合作，引發全球警覺。

克羅塞托在記者會上強調，氣候變遷導致北極新航道出現，可能影響蘇伊士運河運量的40%至50%，因此義大利必須在北極保持影響力，確保經濟、商業、科學研究甚至軍事存在。此外，還必須致力防止北極區域局勢升溫，並支持多邊對話與合作機制。

梅洛尼聲明指出，義大利長期為「北極理事會」觀察員，致力確保北極「和平、合作與繁榮」，而北極應成為歐盟與北約的「優先事項」，呼籲大西洋兩岸軍事盟友加強合作，確立協調一致的行動，以應對「其他參與者的干預」。

不跟進格陵蘭聯演 呼籲團結

此外，由於美國對丹麥自治領土格陵蘭的企圖日增，包括英國、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威及瑞典等歐洲國家皆派遣軍事人員參與格陵蘭的「北極耐力行動」演訓，對此，克羅塞托表示無意跟進，強調義大利長期以來關注北極議題，呼籲應由北約主導相關演習，認為西方世界團結符合各國利益，應從歐盟與北約框架思考解方。

烏俄戰爭爆發後，北極地緣政治地位重要性日益凸顯。（達志影像／路透社資料照片）

克羅塞托（左1）、塔加尼（右3）16日率官員舉行記者會，發布義大利新版北極政策。（取自義大利外交部官網）